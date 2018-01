"Hace meses que el Alcalde no nos recibe", dice "Llanera Sin Barreras"

"Hemos pedido audiencia con el Alcalde para tratar algunos temas de importancia para el concejo, como el cumplimiento de la normativa de barreras arquitectónicas, y no nos ha recibido; nos remite a sus concejales. Se trata de un tema transversal, que afecta a diferentes áreas del Ayuntamiento, pero no ha habido manera. Estamos decepcionados en este sentido". Juan Majada, presidente de "Llanera Sin Barreras", no está muy contento con la marcha de la gestión municipal en lo que accesibilidad se refiere, e insta al tripartito a "avanzar", tanto en la supresión de obstáculos como en las gestiones para dotarles de un local: "Es lo que más falta nos hace".

Además, la entidad fundada en mayo de 2016 también quiere ver avances en las obras para la supresión de barreras. Si bien es cierto que, a ojos de la entidad los trabajos del plan de movilidad de Lugo de Llanera, que también contempla la supresión de obstáculos arquitectónicos, "pintan bien", creen que se podría avanzar en otros sentidos. "Que no se confundan los 15.000 euros destinados a erradicar barreras arquitectónicas con el otro proyecto. Son cosas diferentes", advierte Majada.

Como no todo son malas noticias, "Llanera Sin Barreras" celebra las rectificaciones del Ayuntamiento de Llanera. "El nuevo parque de San Cucao tenía una barrera arquitectónica en la puerta que, afortunadamente han salvado en los últimos días", subraya el presidente del colectivo, que no por eso se relaja: "Eso sí, de los columpios adaptados, nada".