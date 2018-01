Fernando González: "El de la Patagonia chilena es el ultratrail de mayor belleza"

El gijonés Fernando González, el primer corredor en completar un ultratrail de 100 o más kilómetros en cada continente, relató ayer su experiencia en una charla audiovisual que fue la primera de la segunda edición del Trail Run Festival.

Su proyecto, "Ultra Trail Grand Slam", supuso acabar siete durísimas carreras en otros tantos continentes (América se cuenta como dos, Centro-Norte y Sur): participó en Namibia, Nicaragua, la Patagonia chilena, Mongolia, Australia, la Antártida y, en casa, en Somiedo.

La más difícil, a su juicio, fue la carrera de Nicaragua. Por las condiciones climáticas, con más de 30 grados, cien por cien de humedad, la última parte una subida a un volcán inactivo por una pura selva, con barro por encima de los tobillos, a veces hasta casi por la rodilla.

Y aunque le cuesta decidirse, la que más le gustó fue la de la Patagonia chilena, "es un sitio espectacular, guapísimo, que me encantó; por belleza, me quedo con esta".

"Y por lo exótico, por lo diferente, por lo espectacular", destaca la de la Antártida: "correr por encima de un glaciar en aquellos paisajes polares era muy espectacular", aseguró.

Le llevó tres años hacer todas las carreras. Este periodo de tiempo no está tan relacionado con lo deportivo como con lo económico. Él se paga los viajes al cien por cien. Tiene ayuda con el material de A Fuego Soloruners, pero los viajes se los paga él mismo. E ir a algunos de esos sitios es muy caro.

Trabaja en el puerto de El Musel, y aprovecha siempre las vacaciones para viajar a las carreras. "No voy, corro y vuelvo, estoy quince días o tres semanas, alquilo un todoterreno o una furgoneta y viajo y conozco todo lo que puedo".

Porque cuando compite es difícil apreciar el paisaje. "Si estás alante (en dos de las pruebas llegó el segundo), por la tensión de la carrera, y si vas atrás, porque tienes problemas físicos".

Tuvo serios problemas en la carrera de Australia, donde corrió lesionado. Pero aun así la acabó. "En otras carreras puedes abandonar, pero estas, con lo que te cuesta ir, el sacrificio, el dinero, todo, sabes que quizás no puedas volver. Aunque vayas muy mal, hay que acabar como sea. No se me pasa por la cabeza abandonar".