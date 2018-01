"La calidad de las instalaciones", clave en el "éxito" del hotel de asociaciones de Lugones

Costó ponerlo en marcha, pero, al final, ha sido un éxito. Este podría ser el resumen perfecto del algo más de año de vida del hotel de asociaciones de Lugones. Y es que, a tenor de las opiniones de sus usuarios, los problemas que generó antes de su apertura, a cuenta de las continuas demoras y la falta de mobiliario, han merecido la pena "con creces". En total, son siete las entidades locales que se benefician de este servicio, y todas coinciden en que el equipamiento es "el idóneo" para sus actividades.

"Estamos muy contentos. Funciona muy bien, el conserje se porta muy bien con nosotros y el equipamiento es el suficiente: tenemos un despacho, una zona para guardar enseres, calefacción, servicio de limpieza... No podemos pedir más". Para Luis Manuel Menéndez, presidente del Club Atletismo Ciudad de Lugones, el hotel de asociaciones es, prácticamente perfecto. Pese a que comparten despacho con Arte Lugones, asegura que la convivencia entre ambas entidades es "perfecta". "No nos molestamos y tenemos lo que necesitamos", abunda.

Meses antes de la puesta en marcha del hotel, nació en Lugones la Agrupación de Coleccionistas de Asturias, una entidad que casi desde su nacimiento ha "vivido" en el complejo municipal, y, hasta el momento, "saliendo todo muy bien". "Además de contar con una sede, también podemos utilizar la sala de conferencias sin ningún tipo de problema. Además, tanto los servicios como el resto de la instalación está en perfectas condiciones", destaca Fernando Bles, presidente del colectivo.

La misma línea mantienen los del Club Ciclista Lugones, que no se salen del discurso del pelotón. "Estamos muy contentos. No usamos mucho el local municipal porque, por nuestra actividad, no resulta muy necesario, pero cuando nos hace falta siempre está disponible", asegura Raúl Pérez, para quien instalarse en el alojamiento para entidades se pareció más a una etapa llana que a un duro puerto.

Hasta el momento han sido siete las asociaciones que obtuvieron alojamiento en el hotel municipal. Además de las citadas, también tienen hueco Asturorienta, la asociación de mujeres "El Portazu" y la Asociación de Autónomos de Servicios y Comercio de Lugones (ASECOL). Todas ellas disfrutan de un despacho, almacén y acceso a dos salas de conferencias gratuitamente.

La construcción del hotel de asociaciones de Lugones generó rechazo entre algunos colectivos de la localidad. Algunas entidades entendían que este equipamiento era "insuficiente" en su tamaño y que no satisfacía las necesidades de buena parte del tejido asociativo de la localidad. Además, su puesta en marcha se demoró, ya que, una vez finalizada la obra, se tardaron varios en meses en adquirir el mobiliario. No fue hasta septiembre de 2016 cuando entró en funcionamiento. Desde entonces, lo hace en horario de tarde.