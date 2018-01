Grado paga una factura eléctrica de 2015 mediante un reconocimiento de deuda

El Pleno de Grado aprobó ayer un reconocimiento extrajudicial de deuda para el pago de siete facturas de energía eléctrica de 2015, que no habían sido remitidas al Ayuntamiento hasta ahora. En total son 2.888 euros con cargo al presupuesto de 2018. "Al no ser la factura en año en curso no se puede pagar de manera ordinaria, por lo que tenemos que hacerlo a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda", explica Cristina Huerta, edil de Hacienda. Según indicó, la compañía eléctrica emite las facturas por puntos de luz y estos no habían sido contabilizados en 2015.

Por otro lado, también se aprobó una ordenanza fiscal relativa a la subida del 1,6 por ciento, el Índice de Precios de Consumo (IPC), que afecta a las tasas deportivas, como recoge el contrato establecido entre el Consistorio y la empresa "Emtesport", que gestiona las piscinas municipales como adjudicataria. La ordenanza había sido aprobada el pasado año, pero por un error administrativo han tenido que llevarlo de nuevo al Pleno. Faltaban cinco conceptos a incluir en las tasas y otros cuatro aparecían con los decimales de manera errónea.

En la sesión plenaria también de dio cuenta de la reciente renuncia del edil de juventud, Hugo Sánchez, por motivos laborales, y también se aprobó un proyecto de mejora para el acceso a los pastos en la parroquia de Las Villas.