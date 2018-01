La entrega del libro para bebés en llingua "adoctrina", según los no adscritos de Grado

La entrega del libro en llingua asturiana "El llibru pa lo más pequeñín de la casa", que hará el Ayuntamiento a cada recién nacido empadronado en Grado, a través del servicio municipal de normalización lingüística, es criticada por parte de la oposición, el grupo de no adscritos y el PP (sin representación municipal), y respaldada por PSOE y Foro. Y es que la impresión en llingua de los carteles de la cabalgata de Reyes ya creó amplió revuelo entre parte de los moscones en un momento en el que la oficialidad del asturiano está en pleno debate. Y, como en Grado, a pie de calle.

"Lo que nos dice la gente es que no lo ven necesario, consideran que el que quiera hablar en bable que lo haga, no estamos en contra del estudio ni del uso, pero sí estamos en contra de la imposición y la coacción", afirma José Ramón González, portavoz municipal del grupo de no adscritos, quien considera que si la llingua se pierde es "porque la gente no lo considera útil".

Es más, apunta a un "adoctrinamiento" por parte del equipo de gobierno de IU: "En cuanto llegan a las instituciones siempre genera conflictos y divisiones, ideológicas o programáticas, mientras deberían estar solucionando los problemas reales de la gente". En ese sentido, aprovecha para indicar que lo que necesita el concejo son políticas para fomentar la natalidad y hacer de Grado un municipio atractivo para que se establezcan familias jóvenes a vivir. "Ése es el esfuerzo que tienen que hacer", apostilla.

La medida tiene un doble objetivo, que los niños tengan presente la llingua desde sus primeros años y que los progenitores se conciencien sobre la importancia de la conservación del patrimonio lingüístico y, por tanto, cultural de los asturianos. Y así lo observa el PSOE. "Uno de los propósitos del servicio es promocionar la lengua, por lo que nos parece bien la entrega del libro como una primera toma de contacto para los niños", estima Alfredo Varela, portavoz municipal de los socialistas moscones. En su opinión, la medida es "anecdótica" y no tiene mucho fondo.

También a favor se muestra Foro Asturias, aunque con una advertencia: "Nos parece una iniciativa interesante, Foro apoya el asturiano, pero siempre que se contemple como algo voluntario, nunca puede ser una imposición en la que se obligue a nadie que no quiera; lo principal es la libertad de cada uno", sostiene la portavoz municipal casquista, Patricia Álvarez.

La medida tampoco cayó en saco roto para el PP, sin ediles en la Corporación moscona. El presidente de la junta local popular, José Manuel Puente, valora la entrega del libro como "un hecho sorprendente sin ninguna utilidad real más que el autombombo del propio concejal de Cultura, lo que me parece inapropiado". Estima que el volumen no tiene aplicación real ni en los bebés ni en los padres y propone que se entreguen libros de nacimiento en español, asturiano y en inglés: "Sería lo lógico".