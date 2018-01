Trabajo multa a Siero por no informar al comité de las partidas de personal de Deportes

La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha sancionado con 1.000 euros al Ayuntamiento de Siero por una infracción grave en su grado mínimo. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias considera constatado que el Patronato Deportivo Municipal "ha incumplido su obligación de información y consulta al comité de empresa sobre partidas de personal en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018".

Este organismo considera como agravante el "perjuicio causado a los trabajadores" al privarles del conocimiento, consulta o emisión de un informe sobre las incidencias presupuestarias que pudieran derivarse de las partidas de personal de cada año, como contrataciones de más trabajadores, posibles despidos o planes de formación, así como mejoras o perjuicios en sus condiciones laborales, entre otras cuestiones. Se considera importante aportar al comité de empresa información sobre las partidas de personal en los presupuestos porque guarda relación directa con la situación del patronato y la evolución del empleo en este.

Una vez que el presupuesto de cada ejercicio está aprobado no se puede rectificar esta infracción administrativa. Los responsables municipales se han comprometido "a tomar medidas para que no se vuelva a repetir". De hecho, en el expediente se destaca la "buena disposición del Alcalde en cuanto a que no vuelva a repetirse este incumplimiento" y a finales de año les facilitó la documentación de los presupuestos, que vienen pidiendo desde 2015.