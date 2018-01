Les Comadres de la Pola se quedan sin verbena y se vuelcan con la gastronomía

La Sociedad de Festejos de la Pola renuncia a la noche de Les Comadres y, a cambio, potenciará la parte gastronómica y tradicional de la fiesta. El jueves 6 de febrero no habrá programación de ocio nocturno. Ni conciertos ni espichas ni verbena. El fracaso de los últimos años ha movido al presidente de la entidad, Jenaro Soto, a cambiar la estrategia. "Los conciertos del jueves no funcionan, salvo que hagas grandes inversiones; de jueves, la gente ya no sale", sostiene.

La última espicha que organizó, gratuita para los socios, contó con poco más de cien personas. Esto ha obligado a replantearse la fiesta, y lo mejor, en opinión de Soto, es volver a la tradición y la gastronomía. Festejos lo hará junto con Amigos del Roble y la Asamblea Gastronómica de la Pola. Habrá concurso de pinchos de tortilla tradicional y de sardinas salonas con jurado profesional, y además, se celebrará un concurso libre de tortillas, en el que podrá participar todo el mundo, con una tortilla a la que puede añadir cualquier ingrediente. Además, habrá por primera vez un concurso de bollos de Comadres. Festejos repartirá 1.000 euros en premios.

Por otra parte, los socios de Festejos tendrán acceso a la planta superior de la sala Premiere para la actuación del grupo Tekila, y el día de Comadrines podrán degustar gratuitamente minibollos preñaos. La Sociedad de Festejos presentará a la nueva reina de las fiestas a finales de la próxima semana.