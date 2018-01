Ana Cano, en los "Yumper": "Parece haber una campaña nacional contra la oficialidad"

Fiel a su estilo y su esencia, el acto de entrega de los premios "Yumper, Asturianos de braveza", celebrado ayer en el auditorio de La Fresneda, tuvo un marcado carácter reivindicativo. No podía ser de otra manera, atendiendo al perfil de los premiados: Ana Cano, filóloga y expresidenta de la Academia de la Llingua Asturiana; Camen Bascarán, activista social con una dilatada trayectoria en Brasil; la Asociación Cultural de Bueñu, luchadora incansable por conservar el patrimonio etnográfico de la localidad y su entorno, y la compañía "Teatro Margen", que ha revolucionado la escena asturiana en sus cuatro décadas de vida.

Durante toda la gala estuvo muy presente la defensa de la cultura y la lengua autóctonas, un hecho que tuvo su momento álgido -sin desmerecer al resto- con el discurso de Cano, quien apostó por la oficialidad del asturiano, "aunque parezca que hay una campaña nacional contra ello".

La exdirectora de la Academia también tuvo palabras de apoyo para su sucesor, Xosé Antón González Riaño, a quien ofreció todo su apoyo. "Llarga vida a 'Yumper' y que vamos pronto la oficialidá", concluyó.

La activista Carmen Bascarán no pudo estar en persona en el acto, si bien en la sala se emitió un vídeo en el que la gijonesa destacó y agradeció el reconocimiento, y arengó: "El mundo tiene que ser de los pequeños; los grandes tienen muchos intereses y no se preocupan de los pequeños".

Berlarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de Bueñu, tuvo palabras de agradecimiento para su Ayuntamiento (Ribera de Arriba) e invitó a "todo el que no haya estado nunca que vaya a conocer Bueñu".

Los de "Teatro Margen" celebraron sobre las tablas de La Fresneda su 40 aniversario. "Si decía el tango que 20 años no son nada, 40 son dos veces nada", bromeó José Antonio Lobato, quien no dejó de acordarse "de aquellos compañeros que ya no están en cuerpo presente, pero sí en el alma de todos los miembros de la compañía".

Un emotivo "Asturias patria querida" cerró la octava edición de los "Yumper", que dejaron, además de un buen regusto, una reflexión entre el público. "¿Qué hacemos que no estamos denunciando todas las injusticias que nos rodean?". "Hagámoslo para tener un mejor porvenir", acabó el presidente, Víctor Vázquez.