Un festival juntará en La Morgal a "Panorama", "Maldita Nerea", "Taburete", "Danza Invisible" y "La Guardia"

El aeródromo de La Morgal albergará del 25 al 27 de mayo, un festival -"Baldumac"- que aunará deporte, música y ocio. Los organizadores ya han publicado un heterogéneo cartel que junta a nombres conocidos de la escena musical española.

Encabezando la lista de participantes están "Taburete", "La Guardia", "Panorama", "Danza Invisible" y "Maldita Nerea". Además se incluye a: "Modestia aparte", "Guaraná " (Juanra Arnáiz), "Tam tam go" (Nacho Campillo), "Olé olé" (Vicky Larraz), "Los Rebeldes" (Carlos Segarra), "Los Pecos" (Javier), "Sonia y Selena", "Los Refrescos", "El Norte", "Capitán Canalla", "Yo no fui a la ESO en concierto", "Inhumanos", "Michael Jackson Tribute", "New limit", "The Soundlovers", "Pont Aeri", "Get it up", Dj Neil, "Fly on the wings of love", "Tina Cousins", Miguel Lara, "Freed from desire", "Adelante" y "Violin live show". Habrá "más artistas por confimar".

Otros detalles están por confirmar, pero en la cita colaborará en principio la "Cometcon" y habrá espacios para gastornomía y deporte.