Nueva oleada de asaltos en Lugo: roban en dos bares y queman el coche usado en la huida

Los cacos vuelven a tener a Lugo de Llanera en su punto de mira. La madrugada del lunes se saldó con dos asaltos en otras tantas cafeterías y el robo de un coche que, ya al alba, apareció quemado en Robledo. Esta situación vuelve a indignar a los profesionales del sector, que están "hartos": "Con tanto robo, tener un bar aquí no sale a cuenta".

Faltan dedos en las manos para contar los robos en bares y cafeterías de Lugo durante los últimos dos años. Pese a ello, tanto en La Tertulia como en el Luneo se habían librado de estas visitas furtivas hasta la madrugada del lunes. La ronda de los cacos comenzó en La Tertulia. "Sobre las tres de la mañana", aclara Xabier Fernández, su propietario. Los amigos de lo ajeno reventaron una luna junto a la puerta del bar y accedieron a su interior. Abrieron la tragaperras y se llevaron la recaudación. "Pero, además, estuvieron dando vueltas por el local buscando la recaudación de la caja", afirma el hostelero afectado sobre los movimientos de los ladrones antes de huir.

Si la actividad delictiva comenzó en la calle Pelayo, tres horas después, a las 6.05 horas, se desplazó a Naranjo de Bulnes. Allí, con el mismo modus operandi, los cacos se accedieron al establecimiento Luneo, donde también descerrajaron una tragaperras y, además, se llevaron el dinero del bote: un "premio" total de unos 375 euros. Según relato de algunos testigos, los cacos abandonaron el Luneo a bordo de un Ford Escort. Ayer se interpuso una denuncia por el robo en Posada de un vehículo de las mismas características del que apareció calcinado en la madrugada del lunes en Robledo.

"Aquí cada 15 días hay una barrida de los cacos. A veces pilla a unos y otras a otros; pero siempre las hay", clama Fernández, quien hace sólo unos días celebró el primer aniversario de su establecimiento. "Te estropean el día y te llevas un susto de muerte", abunda el empresario, indignado con las oleadas de robos: "Acaba por no ser rentable tener un negocio".

Los tres sucesos están siendo investigados por la Guardia Civil. Pese a ello, y aunque aún es pronto para afirmaciones, los afectados no dudan en conectar los hechos. "No puede ser casualidad. Ni los horarios. Los ladrones tienen controladas las patrullas y los cambios de turno. Seguro que vinieron a las tres y a las seis de la mañana porque sabían que es cuando no les iban a cazar", abunda Fernández.

La propietaria del Luneo, que prefiere mantenerse en el anonimato, tampoco duda en conectar los sucesos. "Por las señas que tengo del vehículo con el que escaparon, era el de un chico de Posada", relata la afectada, que ayer se reconocía "dolida" tras el robo, el primero que sufre en dos años abierta al público: "¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí siempre estamos igual".