Siero reclama la obra perdida de Carreño Miranda que en 1979 prestó al Principado

En Siero no olvidan. El concejo no ha recuperado la réplica u original -no está claro- del retrato del rey Carlos II adolescente, obra del pintor avilesino Juan Carreño Miranda, que en 1979 cedió a la entonces Diputación Provincial para formar parte de una exposición del autor avilesino en el hotel Reconquista de Oviedo. En aquella época, el socialista Manuel Villa era el alcalde.

Según apuntó en su día el que fuera también regidor de Siero José Antonio Noval, fue en febrero de 1997 cuando los responsables municipales empezaron a reclamar la que fue una donación al concejo del hidalgo y empresario asturiano Anselmo González del Valle y Fernández de Miranda, según consta en testamento, de 1967. Todos los intentos por recuperar el cuadro del que fuera pintor de cámara de Carlos II han sido en vano. Juan Camino, ahora portavoz del PINSI, rescata esta reivindicación histórica, por la que lleva peleando desde 1999, siendo concejal de Patrimonio por el PSOE. "No fuimos capaces de conseguirlo", lamenta. El Principado trató de reparar la pérdida con una compensación económica, pero como les indicaron que era una obra perteneciente a la escuela de Carreño Miranda, pero no era el original, "la valoración que hicieron era ridícula y no acepté. Reivindico que el cuadro vuelva al Ayuntamiento de Siero", insiste Camino, que solicitó en la última comisión de Urbanismo que se reclamara.

Las discrepancias surgen entre los expertos a la hora de valorar la obra y tratar de resarcir esta pérdida, pues muchos dudan de que sea una obra auténtica de Juan Carreño Miranda, otros apuestan porque pertenece a su taller y otros, que es resultado del pincel de un discípulo suyo, explica Noval. Su valor es obvio que varía en función de su autoría. Pero ésta no importa tanto en Siero como recuperar esta pintura extraviada, restaurada por Ruperto Álvarez Caravia.