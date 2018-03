"El Alcalde no puso todos los medios para evitar los robos", dice el PP de Llanera

El Partido Popular de Llanera criticó ayer que el alcalde, Gerardo Sanz (PSOE) "no es el culpable de los robos, pero sí de no poner todos los medios a su alcance para evitarlos", en relación a los frecuentes asaltos a establecimientos sufridos en Lugo de Llanera en los últimos meses. Los populares entienden que el gobierno local no ha puesta en marcha con suficiente antelación la "única medida eficaz para prevenir los asaltos e identificar a los ladrones", el sistema de videovigilancia aprobado por acuerdo plenario hace un año y que todavía no ha entrado en servicio. A. F. V.