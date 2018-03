Francisco Vázquez: "La deslealtad de Cataluña pone en peligro la convivencia"

Francisco Vázquez será esta tarde, a las siete y media, el pregonero de la Semana Santa candasina. Un pregonero avalado por su paso por el Vaticano como embajador de España, además de haber sido Alcalde de La Coruña, las dos actividades políticas más conocidas de este abogado que fue, además, diputado y senador por el PSOE.

No quiere hablar de su partido, dice, porque "vivo al margen de la política y mis consideraciones no tienen mayor importancia". Aunque enseguida aclara que "estoy totalmente alejado de personas que han okupado, con k, la ideología, la historia y el pensamiento del PSOE auténtico, del que formé parte y que ganaba elecciones porque tenía la confianza de la gente. Y defendía valores que hoy el PSOE no tiene".

Tampoco escapa a su crítica la situación en Cataluña, de la que habla "como español". "Venimos denunciando hace décadas la deriva de esa autonomía, que no tiene que ver con los que hicimos la Constitución", comenta Vázquez como diputado constituyente que fue. "Actuamos con generosidad hacia Cataluña, pero no contábamos con su deslealtad, que puso en peligro nuestra convivencia", afirma. Para el exembajador, la situación hoy en Cataluña "recoge lo peor que hay en el pensamiento: el nacionalismo, causante de guerras y muerte en Europa en los últimos 200 años". Ante esta situación, "hay que aplicar la ley, defender la libertad, la democracia y la Constitución frente a quienes quieren acabar con ello".

Pero el motivo de la visita a Candás no es la política, sino el pregón, en el que explicará "el significado de la Semana Santa desde un punto de vista histórico, a través de experiencias que viví en Roma". En España, la Semana Santa "es un acto de devoción popular, el culto sale a la calle para ser protagonizado por la gente del pueblo, por los marineros en Candás".

Francisco Vázquez resalta con viveza la importancia de la Semana Santa en España, "lo prueba la implantación en América y Filipinas, con una mayoría católica que tiene su origen en nuestro país. Les dejamos la lengua, la cultura y la fe".

La presencia de Francisco Vázquez como pregonero en Candás es fácil de explicar porque "soy hijo de asturiano y siempre hay vinculación entre Asturias y Galicia. He estado muchas veces en Candás con los alcaldes de Oviedo y de Gijón, especialmente Tinín (por Álvarez Areces), y tengo muy buena relación con María Teresa Álvarez".