Siero realizará una campaña de control de chips en los perros de la zona rural

Los dueños "tienen que tener claro que hay que poner microchip a los perros y en la zona rural es un problema importante porque muchos no lo tienen". Lo afirma el concejal de Medio Ambiente de Siero, Javier Rodríguez, quien avisa de que iniciará campañas en los pueblos para controlar el uso y "se procederá a sancionar" si los perros no lo llevan.

En lo que respecta al servicio municipal de recogida de animales abandonados, el edil indicó que volverán a salir los pliegos para su contratación, ya que la única empresa que se presentó no encajaba por no ser de Siero. El jefe de la Policía Local, José Enrique Fernández, destacó que no sólo se trata de recoger a estos animales, también han de "garantizar la seguridad vial y de las personas". Reconoce que aparecen perros sin dueño todos los días.

Además, a partir de mayo en Siero se impartirá un curso de medio ambiente para los policías locales del concejo de la Escuela de Seguridad Pública del Principado. En estos momentos, ocho agentes (el 33% de la plantilla) ya está cursando uno. Al haber tanta demanda, se desarrollará en Siero e incluirá un apartado sobre la ordenanza de tenencia de animales.