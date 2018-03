IU Noreña critica la falta de interventor y que no se renueve el contrato de ayuda a domicilio

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Noreña, René Coviella, critica que aún no se haya cubierto la plaza de interventor, vacante desde septiembre. Este mes se publicó en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación de estas plazas, que sacó a concurso la Administración del Estado, pero la de Noreña quedó desierta. Agrega que la falta de interventor "puede afectar a la licitación del servicio de ayuda a domicilio", cuyo contrato está caducado desde julio del año pasado, afirman, pues no caben más prórrogas. "Exigimos al equipo de Gobierno (IPÑ y Foro) la máxima premura para volver a licitar el servicio", indica Coviella, que critica que hayan "pasado casi 8 meses sin que haya avances en la materia". Agrega que no entienden "la absoluta pasividad del equipo de gobierno". M.M.