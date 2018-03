La Asociación de Padres del colegio de Posada, reacia al proyecto de viviendas sociales

Los padres de los estudiantes del colegio de Posada de Llanera votarán hoy entre tres posibilidades: "pedir al Ayuntamiento que mejore la cerca que separa el centro de las viviendas de los maestros" -en obras para convertirse en pisos de protección oficial-, "iniciar una recogida de firmas para solicitar al Consistorio que derribe los edificios y habilite la finca como zona de aparcamientos" o "no hacer nada al respecto". La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) "tras las muestras de preocupación" de algunas familias. La votación se realizará durante la mañana y a primera hora de la tarde.

Según afirma la AMPA en el escrito remitido a las familias de los escolares en el que convocan esta votación, desde el Ayuntamiento nadie les ha consultado su opinión sobre el proyecto que se desarrollará a escasos metros del centro y que les "afecta muy directamente" y "puede tener repercusiones directas en el entorno del centro por su cercanía". En el texto también afirman que el consejo escolar manifestó que estaba "a favor de la construcción de viviendas sociales pero trasladando a los responsables del Ayuntamiento la preocupación por la proximidad de estas al colegio".

De todos modos, el intento de la AMPA del colegio San José de Calasanz de abrir una nueva vía en el futuro de las antiguas casas de los maestros parece llegar tarde. Y es que el convenio entre Ayuntamiento, Principado y Estado para sufragar el proyecto ya está firmado y las obras para dar forma a las nueve viviendas sociales ya han comenzado.

Pese a ello, las familias no pierden la esperanza y hoy intentarán llevar a las urnas a todas las familias. Se podrá votar en el hall del centro educativo de 9.00 a 10.00, de 13.30 a 14.30 y de 15.00 a 16.00 horas.

De plantearse una oposición al proyecto de rehabilitación de las casas de los maestros, no sería la primera. Cuando se anunció esta posibilidad, hace más de un año, varios vecinos de la zona mostraron su rechazo a la iniciativa, al entender que esa "no era una zona adecuada para viviendas en altura" y que por su ubicación, a las afueras de Posada, "no era práctica". En el Pleno, el Partido Popular también rechazó por completo esta propuesta.

También habían rechazado inicialmente la propuesta Ciudadanos y el concejal Javier García (Somos), que con sus votos tumbaron el convenio el pasado diciembre. Tras presentar el gobierno local una ordenanza de regulación del uso y adjudicación de estas viviendas, tanto el portavoz de los naranjas como García viraron su voto y permitieron la llegada a buen puerto del acuerdo entre las tres administraciones, por el que el Principado aportará 164.438 (33,50%), el Ejecutivo central 147.258 (30%) y el Consistorio 179.163 (36,50%) para la financiación de las obras.