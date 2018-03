El Instituto de la Villa prepara un vídeo musical por su 50.º aniversario

C. C.

Alumnos y profesores del Instituto Víctor García de la Concha de Villaviciosa participaron ayer en la grabación de un vídeo musical para conmemorar el 50.º aniversario del centro. El tema elegido fue "I gotta feeling" de "The Black Eyed Peas". La comunidad educativa realizó previamente una ardua tarea de documentación para elegir los personajes y el vestuario que aparecen en el audiovisual. El programa para conmemorar el medio siglo de vida del IES incluye una exposición, informa C. C. En la imagen, la grabación.