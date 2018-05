IU reclama al Principado inversión en la antigua Ciudad de Perlora

La ciudad de vacaciones de Perlora languidece en el olvido entre la maleza y la añoranza. Y desde su cierre en medio de la disputa política sobre qué hacer con las instalaciones. Dos versiones han coincidido en hablar de 40 millones de euros para que la ciudad reviva como centro de ocio y vacaciones.

El gobierno regional descarta, al menos de momento, afrontar el proceso por sus medios, al carecer del dinero preciso y no ver con buenos ojos la rehabilitación por fases, según explicó el consejero Isaac Pola en el Parlamento regional. Tal fue la propuesta de IU, que propone tres pasos para dar vida a Perlora, con un coste que rondaría los 40 millones.

"No podemos aceptar las afirmaciones del consejero de Industria y Turismo, en las que expresaba con total frialdad y conformismo que han estado negociando con un grupo inversor privado para un plan de inversión privado en Perlora y no han tenido éxito", lamenta Ángel García Vega, portavoz de IU. "Esto no va de buscar una empresa que invierta y listo. Esto va de que es el Gobierno regional quien debe comprometerse y gestionar este espacio público. Con inversión pública y con dinero público", prosigue Ángel García, para quien "las empresas, si les interesa, ya vendrán en el futuro a invertir".