"Titán", de Laviana, gran campeón del concurso de Pola de Siero

La séptima edición del Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña Asturiana de la Pola ha tenido como gran campeón a "Titán", de la ganadería de Abel Álvarez Rodríguez, de Laviana. Un ejemplar muy proporcionado, y según su propietario, "con mucha sangre". Este era el segundo concurso al que se presentaba, y lo curioso es que cuando adquirió este ejemplar no tenia intención de presentarlo a concursos. Simplemente, le gustaba la cría de caballos. Pero resultó tan bueno que se animó, y el resultado es el primer puesto en Siero.

Por su parte, la yegua "Señora" fue proclamada gran campeona del certamen. Inscrita por Óscar Fernández Riesgo por Oviedo, la yegua se ha criado en Belmonte de Miranda, y según su propietario, se ha valorado tanto su proporción como que tiene una aptitud cárnica muy pronunciada.

Finalmente, el premio al mejor lote se lo llevó la ganadería de Juan José Gutiérrez López, del concejo de Lena. El ganadero no duda en el porqué del premio: las reses son hijas de "Bolero", un macho que fue gran campeón en el concurso poleso las tres veces que participó. Ahora, el animal tiene ciertas dificultades y no puede participar, pero sí puede todavía funcionar como semental. Juan José Gutiérrez dijo que en su zona "hay pocos pastos y de poca calidad" con lo cual las reses no pueden desarrollarse como él quisiera. Pero, en cualquier caso, el poder de la genética se convierte en su gran valor.