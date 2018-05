"Fue como si tocara la lotería", dicen los exalumnos de la apertura del IES maliayés

C. C.

Una copia del proyecto educativo, fotos, un manifiesto sobre la situación de la llingua asturiana o un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA fueron sólo algunos de los objetos que los alumnos del Instituto Víctor García de la Concha de Villaviciosa introdujeron ayer en una cápsula del tiempo construida en el patio para conmemorar el 50.º aniversario del centro.

El recipiente fue sellado por el director, Modesto Álvarez, bajo la premisa de que no se abra hasta el año 2043. La idea es la de que futuros estudiantes se hagan una idea de cómo se vivía en 2018, una fecha en la que pizarras y tizas convivían en el aula con ordenadores, y en la que las leyes educativas eran muy cambiantes, según indicó el director en una carta escrita de su puño y letra que tras ser parcialmente leída en público se introdujo en la cápsula. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, también aportó un escrito en el que reflejó cómo quiere encontrar el concejo en 25 años.

Los actos por las bodas de oro del IES incluyeron la recreación de los alumnos de Artes Escénicas y Danza sobre cómo eran las clases en los años 60 , la proyección de un "lipdub"-vídeo musical grabado en una única secuencia- y la plantación de un ginkgo biloba, un árbol único al que no le quedan parientes vivos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando exalumnos de la primera promoción del IES ya jubilados, como el técnico de explosivos Rafael Servando, el empresario Javier Tuero y las docentes Pilar Secades o Ana Muñiz, contaron su experiencia. "Fue como si nos tocara la lotería porque hasta entonces no podía estudiar cualquiera y había un profesor para alumnos de distintos niveles y un solo libro", dijo. También el pintor cabranés José Cuadra, primero en matricularse en la historia del centro maliayés pese a la negativa de sus padres. "Tenía otras inquietudes y no me veía trabajando en el campo. Eso sí, antes de ir a clase tenía que cumplir con mi deber y dejar las vacas mecidas", relató.

Las celebraciones por el 50.º aniversario continuarán en octubre con un acto institucional.