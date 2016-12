Somos alerta de que dejar el viejo hospital sin vigilancia provocará "saqueos"

El grupo municipal de Somos Mieres presentará en el Pleno de hoy una moción para convertir el viejo ospital de Murias en un centro formativo en Cuidados Paliativos. La formación entiende que es "impensable la opción de que el antiguo hospital Álvarez Buylla pueda quedar sin vigilancia en un corto periodo de tiempo como esta previsto", ya que a se juicio, este hecho provocará "saqueos y entradas no deseadas, ocasionando desperfectos posiblemente insalvables posteriormente".

Desde Somos Mieres proponen la creación de un centro sanitario-formativo, "el cual, permitiría dar respuesta a las necesidades de pacientes que necesitan Cuidados Paliativos y ayudar a realizar un control del dolor, junto a los síntomas complejos que acompañan estas dolencias, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares, tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud". En este sentido, señalaron que "actualmente existe un equipo domiciliario de atención en cuidados paliativos, para el área VII, teniendo que atender Mieres, Lena y Aller, que está compuesto por un médico y una enfermera, estando muy lejos de la multidisciplinariedad deseada". Este equipo realiza la prestación de asistencia sanitaria a aquellos pacientes con enfermedad oncológica y crónica grave no oncológica, en la fase más avanzada de su enfermedad en la que se ha decidido que los tratamientos curativos específicos no pueden aportar beneficio a término de supervivencia, ni de calidad de vida. Aún así, como explican desde Somos, "no hay psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales o administrativos desempeñando su labor de forma exclusiva en los equipos de atención de cuidados paliativos", indicaron desde Somos Mieres.

Los portavoces del grupo municipal señalaron que en cuanto a la titularidad de este centro sanitario-formativo, "no planteamos en ningún momento ser su titular, sino que este podría ser gestionado a través de una fundación publica, privada o incluso ser un centro socio sanitario privado con el que se podrían concertar camas".

En la actualidad, sólo existen en España dos centros que se dediquen exclusivamente a cuidados paliativos, uno en Málaga (Fundación Cudeca) y otro en Madrid (Hospital Centro de Cuidados Laguna).