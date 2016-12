IU acusa al PSOE de "enfangar" el Consorcio de la Montaña Central

A IU no le ha gustado que el PSOE de Lena haya recordado el fallido intento de la coalición de "profesionalizar" el cargo de gerente del Consorcio de la Montaña Central hace cinco años. Así, IU de Mieres lamenta que "cuando el PSOE se queda sin argumentos opte por recurrir a la demagogia y la máquina del fango. Es evidente que la ambición desmedida del portavoz del PSOE de Lena por buscar notoriedad y hacerse méritos pero en política no vale cualquier cosa"

IU recuerda que "durante mucho tiempo hemos visto como el PSOE utilizó la figura de Marcos Cienfuegos como diana de una campaña de desprestigio pero no vamos a tolerar que sigan haciéndolo cuando lleva varios años fuera de la vida política. No vale todos. Resulta infame que quieran dar lecciones de honestidad cuando tienen mucho que callar. El actual presidente del Montepío de la Minería Asturiana, Juan José Pulgar, fue gerente del Consorcio de la Montaña Central y no ejerció su cargo gratis et amore: cobró más de 63.000 euros en dietas al tiempo que disfrutó de su prejubilacion de Hunosa"

"La hipocresía del PSOE no tiene límites, mientras en Oriente se disuelve el Consorcio de la Mancomunidaf Oriental, en el Caudal dicen justo lo contrario. Ni ellos se aclaran. La demagogia se ha convertirlo en em modus operandi del partido socialista en el Caudal" lamenta IU

Izquierda Unida considera que "es una lástima que una fuerza que debería ser alternativa de gobierno se comporte como una fuerza marginal y sectaria"