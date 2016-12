El ministro de Energía evita garantizar el pago de los fondos mineros a Asturias

Ni los fondos mineros, ni las ayudas a la producción, ni las prejubilaciones. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró ante el Senado que el Gobierno del PP ha sido el "gran valedor" de la minería del carbón. Lo dijo pese a que tiene a todo el sector en contra. Además, evitó garantizar el pago del dinero de los fondos mineros que Asturias le reclama por vía judicial y que ha ganado ya en una sentencia. El dinero está en el aire.

El Ministro evidenció ante el pleno del Senado cuál va a ser la política que desarrollará su ministerio frente al sector del carbón, basada en el acuerdo firmado por su predecesor en el ministerio, José Manuel Soria, en 2015 con la Unión Europea, y sostuvo que "nadie ha hecho más por apoyar al carbón y por su supervivencia que el anterior gobierno del PP". Nadal señaló al PSOE como principal responsable de la actual debacle del sector "cuando firmó en 2010 su sentencia de muerte, que certificó Rodríguez Zapatero. Todo lo demás es querer meter ruido". Eso sí, Álvaro Nadal no tuvo empacho en afirmar que su ministerio está cumpliendo y cumplirá esta sentencia de muerte y liquidación "de forma más que rigurosa en todos sus aspectos". El nuevo responsable de Energía justificó que ésta aplicación está derivada directamente "del régimen del carbón aprobado por el Partido Socialista estando en el Gobierno en 2010. Lo que aquí estamos haciendo es aplicar las decisiones de la Unión Europea que aprobó el PSOE".

A la hora de desgranar las actuaciones de su Ministerio sobre el sector del Carbón, Álvaro Nadal no tuvo problema en enviar recados a todos los agentes implicados en Plan del Carbón. Empezó por las ayudas sociales, afirmando que "entre 2011 y 2015 se dieron 1.300 millones de euros dirigida a 3.500 trabajadores y en 2016 ya llevamos gastados 227 millones con 700 personas más en sector". Tampoco tuvo problema para concretar estas ayudas al ejemplificar que se ha prejubilado a trabajadores "con una prejubilación de unos 27.000 euros brutos al año para personas de una media de edad de 47 años", afirmando además que "no creo que eso sea dejar tirada a la gente".

En cuanto a las ayudas para la reconversión de las comarcas mineras, los conocidos fondos mineros, Nadal tampoco se anduvo con miramientos porque "tenemos 25 millones para restauración medioambiental a lo que hay que sumar los convenios con las Comunidades". Sin embargo, el Gobierno de Asturias reclama al Ministerio 185 millones de euros aportados por la administración autonómica con cargo al Plan del Carbón que no le han sido todavía abonados. El Ministro puso en cuestión la legitimidad de estos pagos: "Estas ayudas son para los convenios correctamente ejecutados, porque hay que ver cuáles lo son y cuáles no lo son. No basta con decir "me he gastado este dinero" sino que hay que certificarlo correctamente para que cumpla la normativa presupuestaria española y la europea".

Del mismo modo, y respecto a las ayudas a las empresas, el nuevo titular de Industria sostuvo que "estamos apoyándolas. Costó mucho conseguir la ayuda de diez euros por tonelada tras una fuerte negociación volvió a poner en la diana al Gobierno socialista "por esa decisión que tomó Rodríguez Zapatero y que nos encorseta. Vinimos con las herencias con las que vinimos".

Por lo que se refiere a las ayudas a la producción, Nadal afirmó que ha sido de quince millones de euros, llegando a afirmar que "el apoyo a la producción de carbón en 2015 ha sido increíble, mucho más de lo esperado, ya que ha pasado de 15 a 25 euros por tonelada para el subterráneo y de cero a diez para el de cielo abierto".