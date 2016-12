Los ecologistas vuelven a alertar de los altos índices de contaminación en las Cuencas

La Coordinadora Ecoloxista volvió a denunciar ayer los altos datos de contaminación en las Cuencas. Una crítica que hace basada en los datos que facilita el Gobierno de Asturias en su web, "cosa que no hace con las estaciones privadas de forma intencionada ya que el Principado no facilita los datos en continuo de las estaciones privadas monitorizadas porque son peores datos que las de las públicas", destacaron.



La estación de la Felguera en Langreo "es la única que da datos en continuo en las Cuencas y sigue alcanzando malos valores". Así, señalan que de las partículas de menos de 2,5 micras, las conocidas como PM2, "se han dado picos de 47 µg/m3 y una media de 26 µg/m3, por tanto se encuentra en alerta de contaminación". Señalan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2005 unos valores límite para partículas PM 2,5 en 10 µg/m3.



También dan cuenta de que se dispararon las partículas de menos de 10 micras las conocidas como Pm10 en las estaciones de Mieres, San Martín y Sama de Langreo.



Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista, señaló que "los efectos que las partículas causan en la salud de las personas han estado históricamente asociados a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis, y más recientemente también se han analizado y demostrado sus efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular". El ecologista afirma que "los últimos trabajos científicos sugieren que este tipo de contaminación, está asociado con incrementos en la mortalidad de la población expuesta y al creciente desarrollo del asma y alergias entre la población infantil".



Los ecologistas denuncian también la postura de la Consejería de Fomento del Principado, "que niega la gravedad del problema que supone la contaminación del aire para la salud a pesar de que acaban de publicar este año el Estudio Calidad del Aire y Salud en Asturias con un detallado informe epidemiológico que es concluyente en cuanto el impacto en la salud de la contaminación y sus picos".



En las Cuencas, apuntan, "no hay plan de mejora de la calidad del aire, a pesar de los continuos episodios de contaminación que se dan en micro partículas".