Un único policía local se presentó a trabajar en Langreo la noche de Navidad

El Ayuntamiento de Langreo suspenderá de funciones a los cuatro agentes de la Policía Local que no acudieron a su puesto de trabajo la noche de Navidad, provocando que durante ocho horas no hubiese servicio. Sólo uno de los policías del turno se presentó en la comisaría, lo que obligó al equipo de Gobierno local a dirigirse a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "para pedir su colaboración", aseguró ayer el Alcalde, Jesús Sánchez.

"A nuestro entender esta es una operación concertada para suspender un servicio básico, imprescindible y muy importante para los vecinos", indicó el regidor. Para Sánchez, "no merecen seguir siendo funcionarios públicos quienes actúan despreciando las necesidades de los vecinos, en una empresa privada estarían en la calle". El ejecutivo municipal no ha recibido ninguna justificación por parte de los agentes que no acudieron a su puesto de trabajo.

Los cuatro policías, que están de descanso hasta el próximo viernes, serán suspendidos de empleo mientras se elabora el expediente, indicaron Jesús Sánchez y la concejala de Personal, Paula Díaz. "Esta situación la afrontaremos con la máxima firmeza porque por encima de otros intereses están los de los vecinos", resaltó el Alcalde.

Por eso, el equipo de gobierno considera que "tienen que tener consecuencias en el ámbito laboral y veremos si en otros, como en el penal". Sánchez aludió a la existencia de sentencias sobre "abandonos de servicios cuando pueden provocar problemas de inseguridad y que pueden tener otras consecuencias". Esta no es el primer año que se produce una situación similar. De hecho, el pasado año el ejecutivo municipal inició un expediente a dos agentes que concluyó con un "arreglo". Pero, dijo Paula Díaz, "no surtió efecto e iremos a otras medidas".

"Vergüenza"

El Alcalde considera que "actuaciones como estas no merecen ser catalogadas como de trabajadores responsables". Sánchez quiso trasladar a los vecinos la "vergüenza" que le provoca esta actuación, "que es gravísima y que debe y va a tener consecuencias". También quiso agradecer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "su disposición para ayudar a resolver esta lamentable situación" en las ocho horas en las que el municipio de Langreo se quedó sin servicio de Policía Local el día de Navidad.

El turno que no fue cubierto por cuatro de los cinco agentes se iniciaba a las diez de la noche del día 25. "Vamos a perseguir estas actuaciones", apuntó el Alcalde, que considera que "no es casualidad" que falten cuatro de los cinco trabajadores a un mismo turno.

El siguiente paso que dará el Consistorio será la apertura del expediente a los cuatro agentes para investigar los hechos. Mientras se lleva a cabo, y desde que regresen del descanso que les corresponde, que será el próximo viernes, estarán suspendidos de sus funciones. Esa fue la decisión tomada por el ejecutivo municipal que fue comunicada ayer al resto de grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento.