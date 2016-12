El gobierno de Langreo analiza si la ausencia de los policías tiene consecuencias penales

El ejecutivo municipal langreano ha encargado a un gabinete jurídico que analice si la actuación de los cuatro policías locales que no acudieron a trabajar la noche de Navidad "puede tener consecuencias penales". Así lo aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez, ayer, un día después de comunicar que los cuatro agentes serán suspendidos de sus funciones mientras se tramita su expediente. Sólo uno de los cinco policías que tenía que trabajar en el turno de noche del pasado domingo se presentó en la comisaría. El regidor decidió suspender el servicio durante ocho horas y pedir la colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El Alcalde ya tiene el informe del responsable de la Policía Local y hoy se nombrará a un instructor para que inicie el expediente.

Los cuatro agentes presentaron entre la tarde del martes y ayer por la mañana justificantes de haber ido al médico antes de que se iniciase su turno. Los representantes sindicales de UGT y CC OO en el Ayuntamiento coinciden en pedir "prudencia" y en asegurar que la decisión de suspender de empleo a los cuatro agentes fue "precipitada" ya que había policías voluntarios para hacer el turno. Indicaron además que los afectados les trasladaron que estaban enfermos.

El SIPLA-CSL (Sindicato Independiente de la Policía Local) apuntó que no tiene "todos los datos para realizar una valoración completa" al no tener a ningún afiliado implicado (fuentes sindicales confirman que dos de ellos están afiliados a CC OO y uno a UGT). Afirman, sin embargo, que los agentes "hicieron uso de un permiso recogido por ley y que tendrán que justificar". Considera también que había otras opciones antes de llegar al cierre de la Comisaría. "Esperemos que esta situación que se acaba de dar no dañe la imagen del colectivo", añadió el sindicato en un comunicado.

David González Michelena, delegado de FSP-UGT en el Consistorio langreano, resaltó que "existen dos versiones contrapuestas" y mientras el gobierno local habla de "un boicot, los policías dicen que estaban enfermos y que disfrutaron los griposos". "Por eso, pedimos prudencia", dijo. El secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de Langreo, Mario González, considera que "no se puede suspender de funciones a los agentes y abrir después la investigación".

El Alcalde destacó que los agentes no avisaron de que no acudirían "a quien tiene que saberlo, la persona que organiza los servicios" y que han presentado "justificantes de haber ido al médico" aunque no de bajas médicas.

También señaló que la decisión de suspender el servicio "no puede esconder el elemento de fondo, que cuatro policías no acudieron a trabajar". "Es un hecho grave y si lo aceptamos y no se les puede penalizar tendremos que decirles a los vecinos que no podemos garantizar que se prestarán los servicios", añadió.