El Ayuntamiento pide a Educación que cubra el patio del colegio Benjamín Mateo

El Pleno del Ayuntamiento de Langreo aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos en la que se reclama a la Consejería de Educación del Principado que dote de una cancha cubierta al colegio público Benjamín Mateo de La Felguera.

Nerea Forcelledo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, mostró su satisfacción por el respaldo del resto de grupos -IU, Somos, PSOE y PP- a la moción, al tiempo que pidió sensibilidad al Principado para que se haga cargo de la obra. "Tal y como expone el texto de la moción, el Benjamín Mateo es el único colegio de Langreo al que algunos niños pueden ir. Por tanto, creemos que debería estar debidamente equipado y con las comodidades mínimas".

Según argumentó Forcelledo, eso "pasa por el hecho de que los niños puedan salir al patio cuando llueve y no tengan que quedarse en las aulas, o que puedan desarrollar las actividades deportivas al aire libre en invierno o cuando el tiempo no es muy bueno". Y añadió: "No es que en Langreo, ni siquiera en Asturias, podamos presumir de centros escolares modernos, a la última, pero lo que sí debemos exigir es un mínimo en todos ellos"

"Mi grupo" -prosiguió la edil de Ciudadanos- "ya ha registrado en la Junta General del Principado varias preguntas hace un tiempo, acerca de este asunto. Y también acerca de la situación de otros colegios del concejo, que presentan deficiencias, como es el caso del colegio público Gervasio Ramos".

El objetivo de la moción, tal y como detalló Forcelledo, es que desde el marco del Ayuntamiento de Langreo se "llame la atención de la Consejería de Educación" para "solicitar formalmente la equipación totalmente necesaria de un colegio en el que la mayoría de sus alumnos no tienen la fortuna de elegir libremente centro escolar".