Rotundo éxito en el derbi de época de Pola de Lena

La solidaridad de Asturias en general y las Cuencas en particular volvió a quedar patente esta mañana en el Apptelo Sotón de Pola de Lena. Allí, periodistas, deportistas, futbolistas, ex futbolistas y artistas recrearon un derbi de época, concretamente de finales de los 50, en el que el objetivo era recaudar pañales y otros enseres para la Asociación Red Madre. Finalmente, serán en torno al medio millar los donativos que este colectivo, que vela por ayudar a madres e hijos en riesgo de exclusión social, se lleve para seguir con esta loable labor. Pañales, potitos, leche, toallitas, e incluso, una hamaca para bebés y varios peluches.

La recreación fue un éxito. Que el partido iba a ser una fiesta se vivió desde el minuto uno, con una banda de música tocando en directos los himnos de ambos equipos a su salida al campo. El saque de honor lo hicieron Quini y Juan Eraña. Y a partir de ahi, un derbi en toda regla. Al final, el Sporting se llevó el choque por 2-5. Y es que la presencia de Míchel Madera, Pablo Álvarez, Iñaki Eraña o Montse Tomé fue mucho para el Oviedo. Además, el ciclista Joaquín Sobrino también tuvo un inspirado día de cara a puerta. El Oviedo, que contó con Paul Folgueras, Vili y Carlos Muñoz en sus filas, entre otros, se topó en numerosas ocasiones con el guardameta Mateos, que defendió la puerta del Sporting dejando paradas para el recuerdo. El dibujo táctico del ex jugador Joaquín Alonso, que finalmente no pudo disputar el choque por una lesión y ejerció de entrenador, se impuso al del periodista lenense Heri Frade, que bien podría haber sido Abel Picabea, el míster oviedista a finales de los 50, por su fiel look a la época.

En definitiva, una fiesta del deporte y la solidaridad, que arbitro el siempre dispuesto Quique Mejuto González, que también tuvo trabajo. AL final reinó la deportividad, pero sobre todo, se cumplió el objetivo: ayudar a los más desfavorecidos y sobre todo a los más vulnerables, los niños.