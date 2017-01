La perrera de Langreo tendrá nuevos gestores a partir del mes de marzo

La Fundación protectora de animales Amigos del Perro ha iniciado el año al frente de la perrera de Langreo, a pesar de que el convenio suscrito con el Ayuntamiento expiró el pasado 31 de diciembre. El Consistorio y la entidad han llegado a un acuerdo para prorrogar esa colaboración hasta el 28 de febrero, mientras se tramita el concurso público para buscar un nuevo adjudicatario. Amigos del Perro percibirá 10.000 euros por los dos meses de gestión, en el marco de un contrato menor de carácter temporal.

"Los hablamos en el seno de la asociación y decidimos aceptar porque siempre hemos mantenido que para nosotros la prioridad son los animales", explicó ayer Dolores Moreno presidenta de Amigos del Perro, para añadir que "no hemos puesto a disposición del Ayuntamiento para informar a la entidad o empresa que resulte adjudicataria de la situación de cada perro y del funcionamiento de la instalación, en el caso de que nosotros finalmente no nos presentemos o no resultemos elegidos. La decisión de optar o no al concurso la tomaremos cuando salgan las bases y hagamos números".

La subvención anual del Ayuntamiento era hasta ahora de 30.000 euros, lo que cubre apenas un 20 por ciento de los gastos anuales, 140.000 euros, según Amigos del Perro. La asociación planteó que la aportación municipal subiese hasta los 90.000 euros para presentarse al concurso, una cantidad a la que el Ayuntamiento no podrá llegar. "Seguimos elaborando el pliego técnico" -argumentó ayer Blanca Pantiga, edil de Sanidad- "y ahora estamos a la espera de que los técnico den el visto bueno para sacarlo a información pública. Por ahora no podemos decir la cantidad por la que se licitará el servicio. Habrá una subida, pero hasta un límite que podamos asumir". Pantiga esgrimió que las discrepancias con Amigos del Perro se centran exclusivamente el apartado económico "porque no hay ningún reproche sobre la atención dada a los animales. Esperamos que echen sus números y se puedan presentar al proceso público".

La gestión de la perrera se venía prorrogando anualmente con Amigos de Perro desde hace 16 años, pero los reparos puestos por la secretaria municipal hicieron que se pusiera sobre la mesa la convocatoria de un concurso. "Aquí no hay un problema de voluntad política sino de los recursos económicos de los que puede disponer el Ayuntamiento", remarcó Pantiga. La previsión del Ayuntamiento es que el proceso se resuelva antes del 28 de febrero y los nuevos gestores asuman la instalación en marzo.

El aumento de la cifra de abandonos ha sido la causa principal de que se hayan disparado los gastos de la perrera de Langreo, según sus gestores. La media de ejercicios anteriores estaba en los 200 perros al año, pero en 2016 se subió hasta los 300. No sólo hubo más animales sino que llegaron en unas condiciones mucho peores, muchos de ellos enfermos y desnutridos. Llegaron a recogerse dos camadas, de siete y cinco cachorros, a los que habían tirado en bolsas de basura a dos contenedores.

Según Amigos del Perro, también se han realizado importantes inversiones en el albergue canino, con más de 200.000 euros gastados en los últimos tres años. La entidad argumenta que las donaciones de los socios y el dinero recaudado en las actividades que organiza son insuficientes para asumir el aumento de costes.