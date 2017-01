El Alcalde viajará a Madrid para buscar apoyos al soterramiento

Los responsables del Ayuntamiento de Langreo acudirán al Congreso de los Diputados para buscar el apoyo de las fuerzas políticas a la culminación de la obra del soterramiento de las vías de la antigua Feve a su paso por Langreo, que está en el aire por la falta de financiación para acometer la denominada "superestructura" (la instalación de las vías, la catenaria y la señalización) y la urbanización de los terrenos liberados. El alcalde, Jesús Sánchez, tiene previsto viajar este mismo mes a Madrid para mantener una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y pedirles que "intervengan" para buscar una solución. Sánchez no olvida en su exposición al Principado, la administración que, a su juicio, debe "encabezar" los esfuerzos para completar el proyecto.

La instalación de las vías y la urbanización de los terrenos liberados por las vías tiene un coste estimado de 30 millones de euros. Sin embargo, por el momento, ni el Principado ni el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -entidad dependiente del Gobierno estatal- han asumido el compromiso de hacerse cargo de la inversión. El Ejecutivo regional, eso sí, anunció recientemente que redactaría el proyecto técnico. Los plazos aprietan porque la previsión de la Consejería de Infraestructuras es finalizar la obra civil del falso túnel y la estación subterránea de la Felguera en septiembre de este año. La tareas, que se iniciaron en 2009 y acumulan más de cuatro años de retrasos y sobrecostes, han supuesto un desembolso cercano a los 70 millones de euros.

"Sería esperpéntico tener el soterramiento hecho, con el falso túnel ejecutado, y que los trenes siguieran circulando por la superficie. Estaríamos ante una situación que avergonzaría a todas las administraciones públicas, pero sobre todo a la regional y a la estatal", argumentó Sánchez para reconocer, a continuación, que comparte "el cabreo y la impotencia" de los vecinos ante la incertidumbre por la conclusión de una obra que "ha supuesto un gran desembolso de dinero y está generando inconvenientes importantes a los habitantes de la zona".

El próximo paso del gobierno local será recabar apoyos en el Congreso de los Diputados para tratar de que "la problemática del soterramiento forme parte de la agenda política", explicó el regidor langreano. "Lo que queremos es tener una ronda de contactos con los partidos para exponer la situación y pedirles que intervengan, ya sea a través de iniciativas parlamentarias o de otras medidas", añadió Sánchez. El gobierno local está inmerso ahora en la elaboración de un dosier informativo que se presentará a los grupos y en cuadrar las agendas. "Queremos hacer la visita este mes porque no podemos perder mucho más tiempo sin saber qué pasará con las vías", apostilló el alcalde de Langreo.

Sánchez también demandó al Principado que se comprometa con la culminación del proyecto. "La gestión de la obra del soterramiento es responsabilidad del Gobierno regional y debe ser la administración que encabece los esfuerzos para completar el proyecto, aunque me parece normal que se pida al Adif que ponga su parte. Lo que está claro es que no podemos quedarnos con una inversión hecha y que no sirva para nada. La administración central y la regional tienen que buscar una solución para rematar la obra", zanjó.