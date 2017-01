Cuenta atrás para las cabalgatas: "Esperamos ansiosos por los Reyes Magos"

Cuenta atrás para la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La Asociación Cultural y Minera "Santa Bárbara" ultima a toda prisa los detalles para el desfile que recorrerá mañana Mieres. Están montando las carrozas, pintando tronos y preparando los caramelos que lanzarán Melchor, Gaspar y Baltasar. "Esperamos ansiosos por la llegada de los Reyes", ha reconocido Felipe Burón, presidente de "Santa Bárbara".

En el vistoso desfile de Mieres participarán siete carrozas, que esta mañana los responsables de Santa Bárbara estaban decorando. Entre las más bonitas está la de la locomotora, llena de luces y con vapor: "Este año tendremos nuevos invitados, varios personajes animados de televisión", ha señalado Burón.

El trabajo para que todo esté a punto incluye la revisión de las ruedas y las estructuras de las carrozas, además de

Todas las luces. Que no quede ni una bombilla fundida porque el desfile tiene que estar bien iluminado para que los Reyes Magos no pierdan el camino hasta casa. "También llevarán luces los pajes, para que no nos perdamos por el camino", ha señalado Burón esta mañana.

La marcha de los Reyes Magos en Mieres saldrá en la tarde de mañana, a las seis y media, del campus de Barredo. Sus Majestades pasearán por las calles Gonzalo Gutiérrez, Los Llerones, Pablo Ruiz Picasso, Doctor Fleming, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda y Numa Gilhou. El desfile terminará alrededor de las ocho de la noche y, acto seguido, habrá una recepción de los Reyes Magos en la carpa donde se desarrolla la Feria de Navidad. También se servirá una chocolatada.

Se repartirán 1.400 kilos de caramelos. De hecho, esta mañana, todos los pajes de "Santa Bárbara" han estado repartiendo los dulces y empaquetándolos. Así conseguirán que todos los niños asistentes a la Cabalgata reciban un dulce regalo antes de la noche más mágica del año.