El eterno legado de Juanín

Una empinada carretera y un camino no menos sinuoso es el recorrido para llegar al cementerio de Erías, en Lena, donde reposan los restos de Juan Marcos Muñiz Zapico "Juanín". Una ruta que puede servir como ejemplo de su vida: una dura cuesta de lucha, sacrificios y dificultades, siempre para defender a los demás. El pasado 2 de enero se cumplían 40 años de su prematura muerte, en un accidente de tráfico. Ayer, el sindicato CC OO y su familia le rindieron homenaje como "la gran figura que fue en la consecución de la democracia".

De la vida de Juan Muñiz Zapico, quien más habló fue su viuda, Genita Torre. Su Juanín "siempre fue un mito, el mejor hombre del mundo y lo será hasta la eternidad". Aún emocionada, pero acostumbrada ya al recuerdo del hombre que se le fue con apenas 36 años, Genita Torre rememoraba momentos vividos con su marido: "Era una persona muy humana, que se acercaba al pueblo. Recuerdo que a veces llegaba a casa cuando estábamos en Gijón con la camisa rota y con sangre, y cuando le preguntaba qué le había pasado, me decía que se había metido a separar una pelea, porque nadie lo hacía. Eso solo lo hacen personas que llevan ese espíritu dentro. Aunque seamos buenos, no todos tienen ese espíritu de lucha y de sacrificio, de llegar a los pobres". Genita Torre agregaba que "aunque no hagamos daño y apoyemos, no llevamos eso dentro y él lo llevaba".

También recordaba la viuda que Juan Muñiz Zapico "era humano, sencillo, nunca levantaba la voz y fue un padre ejemplar, aunque el padre ejemplar no llegó a disfrutar de sus hijos ni ellos de él, porque muchas veces estuvo fuera del país en nombre de la lucha y de la libertad". Otras estuvo en España, pero encarcelado. En prisión pasó siete años y medio. "Era un hombre tan buscado por el régimen franquista que yo tenía salido en invierno de casa por el Cerillero para avisarlo de que no viniera a casa porque estaba la policía esperándolo", recodaba Genita. La búsqueda policial llegaba a veces hasta su Frecha natal. Allí, en la localidad lenense, su madre le iba a avisar cuando llegaba en tren. Ya han pasado 40 años de la muerte de "Juanín", pero Genita lo recuerda como si el accidente hubiera ocurrido ayer. "Eso no se olvida nunca. Era un hombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", finalizaba.

Otro de los familiares presentes fue su hijo Marcos Muñiz Torres, que apenas convivió con él. "Yo a mi padre casi no lo conocí, porque se mató en un accidente cuando yo tenía poco menos de seis años, hasta que yo tuve cuatro estuvo preso en Carabanchel", señala el hoy dirigente sindical. Sin embargo, Marcos pasó su infancia en La Frecha junto a sus abuelos y fueron ellos quienes le transmitieron la importancia de la figura de su padre. "Uno de los factores que le permitieron aguantar aquellos años tan duros de represión y de cárcel fue el apoyo continuo que tuvo por parte de mis abuelos", afirma el hijo de "Juanín", quien recuerda la figura de su padre como una persona que "jugó un papel muy importante" en la consecución de la democracia.

Durante su intervención ante las decenas de compañeros que les acompañaron en el homenaje, Marcos Zapico aseguró que "llevo tiempo diciendo que hay un momento apasionante en la política asturiana y en la estatal, en la que es posible superar ese franquismo sociológico que lleva 40 años atenazándonos y que impide conseguir una democracia realmente mayor de edad. Ahora hay posibilidades de crear algo ilusionante con las fuerzas no bipartidistas de la izquierda y que los asturianos vean que no todo es el PSOE y el PP", señaló.

También intervino en el homenaje el secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, que dijo que "los valores que encarnaba Juanín eran la defensa de los derechos de los trabajadores. Apostaba por la unidad política y sindical, y ahora es un momento de pensar en ello, en un instante en el que las izquierdas parece que no podemos ponernos de acuerdo", señaló.

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, también tuvo palabras cariñosas para Zapico, y recordó que desde 2007 el hotel de asociaciones de la Pola lleva su nombre. "Era una deuda que existía con una persona que dedicó su vida a luchar por los derechos e intereses de la clase obrera", indicó Álvarez.

En el acto, estuvieron presentes, entre otros, el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles; el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa; el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano; además de otros responsables de la central y de la izquierda asturiana.