El SOMA afirma que con voluntad política, la minería puede ir más allá de 2018

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, aseguró ayer que si hay "voluntad política de normalizar y cumplir con el sector del carbón podrá haber minería para mucho tiempo". Un marco temporal para la actividad extractiva, que el sindicato pone incluso más allá del año 2018, fecha en la que finaliza la vigencia el Marco de Actuación del plan del Carbón. El responsable del SOMA acompañó a los jubilados y pensionistas de UGT en una protesta desarrollada ante la delegación de Gobierno en Oviedo.

Alperi subrayó que la situación de la minería es "tremendamente critica" y destacó que "cada día que pasa estamos más preocupados porque "las declaraciones o ideas del nuevo ministro de Energía no son nada halagüeñas" para el sector de la minería. El responsable sindical cargó, una vez más, contra el Gobierno del PP, al que achacó un "incumplimiento sistemático del marco actuación", al tiempo que dejó patente que las empresas mineras "están al límite". En todo caso, Alperi vaticinó que "la producción de carbón autóctono va a repuntar en estos meses de invierno por las condiciones climatológicas". Aunque a renglón seguido dibujo un panorama no tan benigno: "en tres, cuatro o cinco meses, las empresas no podrán soportar que no se compre carbón autóctono".

Por último, el responsable sindical del SOMA-FITAG-UGT lamentó los ataques por parte del Gobierno hacia el carbón, "un sector que representa a miles de trabajadores y cuyo rescate no supondría ninguna carga" para el Estado. "Dar continuidad a la minería del carbón exigiría una cantidad infinitamente menor que los 5.000 millones de euros que serán necesarios para rescatar a las autopista de peaje", finalizó el líder de la central minera.