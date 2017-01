San Martín se vuelca con Fruela para que vaya a Eurovisión

El jueves se sabrá si el cantante sotrondino Fruela representa a España en Eurovisión. Para darle todo su apoyo, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, junto con Radio San Martín, está organizando una gala para respaldarlo en un momento tan importante. Los actos comenzarán el jueves por la tarde, sobre las 18.30 horas, y tendrán lugar en el Aula Cultural La Plaza de Sotrondio. Habrá actuaciones en directo de varias agrupaciones musicales del concejo. Posteriormente, los asistentes verán la gala de TVE en la que se dilucidará el intérprete que irá a Eurovisión.

A lo largo de estos días, Radio San Martín y el Ayuntamiento van a iniciar una campaña de apoyo al cantante natural de Sotrondio, y que es uno de los tres finalistas en la carrera por ser el representante español en el concurso de Eurovisión. El punto culminante será una gala que comenzará el jueves, sobre las seis y media de la tarde, en el Aula Cultural La Plaza. Habrá actuaciones musicales hasta el momento en el que se inicie la gala que emitirá Televisión Española.

Fruela competirá en la final con Javián (conocido por su paso por el programa "Operación Triunfo" y con la intérprete LeKlein. Fruela presentará su tema "Live it up". Presentador (en el Canale 7 de Italia) y cantante, el asturiano es muy conocido en Gran Bretaña gracias a su paso por el programa "The X Factor".

El jurado que elegirá al ganador final estará compuesto por siete personas, todas ellas relacionadas con el mundo de la música. Serán Juan Magán (que ejercerá como presidente), Pascual Osa, Guille Milkyway, Sheila Blanco, Pepe Herrero, Sebastián Alonso y David Feito.