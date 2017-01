Fruela: "No me esperaba que San Martín se volcase con mi candidatura"

El cantante sotrondino Fruela, que aspira a representar a España en Eurovisión, se mostró ayer impresionado con el respaldo que está obteniendo de sus vecinos en su carrera musical. Sobre todo después de conocer que se va a organizar una gala en el aula cultural "La Plaza" para ver el concierto de mañana donde se jugará su paso a la final con los artistas preseleccionados por TVE. "No me esperaba que mi concejo, San Martín del Rey Aurelio, se volcase con mi candidatura, yo siempre he estado muy orgulloso de ser sotrondino, pero con el cariño que estoy recibiendo, aún lo estoy más".

Fruela Fuente volverá a cantar su tema "Live it up" en un concierto que TVE retransmitirá por "streaming" junto a los cantantes Javián y Leklein, con los que compite por un puesto en la final de la cadena pública. Serán los espectadores quienes, con su voto, decidan quién pasa esta última criba. Por eso en San Martín se ha organizado la gala, que comenzará a las seis y media de la tarde y donde animan a que acuda el mayor número de vecinos. "Ha sido muy emocionante saber que hay gente colgando carteles para que vayan a la gala", destacó el intérprete. Sus padres estarán con él en Madrid, pero en la gala de Sotrondio estarán el resto de su familia, así como sus amigos. "Van a estar todos, además me han dicho desde la organización que se va a hacer un directo desde Sotrondio para ver todo lo que están montando, estoy muy emocionado, de verdad", destacó Fruela, que no quiso olvidarse de ninguno de los que organizan esta gala. "Tanto desde el Ayuntamiento, como de los grupos de baile que van a acudir para amenizar la cita, como del resto de vecinos, estoy muy agradecido a todos", apuntó. Fruela saltó a la fama tras su paso por el programa de televisión británico "Factor X". Su tema, "Live it up" lleva la firma de los productores Ander Pérez y Amaya Martínez (Andermay), Javi Reina, Albert Rousseau y el letrista Jeremy Warder, además del propio Fruela.