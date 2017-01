El Hospital de Mieres acoge hoy una nueva protesta por los despidos en la cafetería

El hospital de Mieres volverá a acoger hoy una nueva movilización de protesta contra el despido de dos trabajadores de la cafetería que habían sido cesados por "mala praxis" con la caja registradora. El argumento de esta convocatoria, que tendrá lugar a las dos de la tarde, es que la empresa encargada de la cafetería "ha reconocido que no tienen ninguna prueba de las acusaciones", como afirmaron los sindicatos. En un comunicado, las centrales defienden que estos empleados, con treinta años de antigüedad en el servicio, "no tienen una sola tacha en su expediente profesional" y argumentan que los despidos llegaron "después de efectuar distintas reclamaciones de carácter laboral motivadas por incumplimientos de la empresa". A pesar de reconocer que no tiene pruebas, la firma "sigue firme en su decisión, sin que se plantee la readmisión de estos trabajadores injustamente despedidos, por eso ahora más que nunca necesitamos el apoyo de usuarios y trabajadores".

Además de promover la movilización de hoy, los sindicatos, entre los que se encuentran Sicepa-Usipa-Saif, UGT-Fesmc, CC OO, SAE y el Sindicato de Enfermería, se pide también el boicot a la cafetería del hospital "hasta que readmitan a los dos empleados despedidos".