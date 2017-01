El Principado cederá durante 6 años suelo en Oñón para uso como aparcamiento

La sociedad pública Sogepsa, propietaria de los terrenos del antiguo barrio de Oñón, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mieres para la cesión de la parcela oeste de este espacio urbano. En principio, el consistorio podrá hacer uso de este suelo durante un periodo de seis años. Este convenio permitirá al gobierno local de IU abordar el proyecto del nuevo aparcamiento público, con capacidad para 250 vehículos, que está incluido en el plan de reordenación de las bolsas de estacionamiento que se pretende abordar este mismo año.

La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, se reunió ayer en Oviedo con el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. La reunión contó también con la presencia del vicealcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez. El Principado se comprometió, según explicó al término de la reunión éste último, a redactar con urgencia un convenio para la cesión de los citados terrenos. El Ayuntamiento podrá así abordar la construcción de una aparcamiento que tendrá un coste de unos 220.000 euros y que será sufragado gracias a los fondos europeos captados por el Consistorio a través del programa DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).

Belén Fernández no puso en principio trabas a los planes municipales, asumiendo que Sogepsa no está actualmente en condiciones de poner en marcha el plan residencial que fue redactado hace más de una década para Oñón, con cerca de 250 viviendas y zonas de recreo. "Si en los próximo años la situación de la empresa pública cambia se podría empezar a urbanizar por la segunda parcela y, llegado el caso, no habría problema para construir sobre el aparcamiento", subrayó Manuel Ángel Álvarez.

La reunión que ayer mantuvieron alcalde y consejera sirvió también para sellar un compromiso sobre la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua. "El Principado redactará los proyectos para mejorar el saneamiento de la zona de La Peña y también para renovar parte del circuito de agua en la conexión con la depuradora de Levinco", señaló Álvarez. El Ayuntamiento espera que alguno de estos proyectos, incluido el de construir un depósito de agua auxiliar en La Herradura, pueda licitarse a finales de este año.

El gobierno local no se olvidó ayer de reclamar el desfase entre el gasto que ha supuesto la mejora de los accesos al nuevo Hospital Álvarez Buylla y la condonación que su momento se hizo de la licencias de obra a cambio precisamente de garantizar una actuación en las conexiones. El gobierno local estima que el Principado debe unos 900.000 euros al Ayuntamiento. En este punto no hubo avances: "le hemos trasladado a la Consejera la escasez de inversiones en Mieres".