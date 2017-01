La tarifa del agua no subirá en Langreo este año tras el veto del gobierno local

La tarifa de agua se mantendrá congelada en Langreo este año. El consejo de administración de Aguas de Langreo no aprobó la petición de subida del 0,7% trasladada por la parte privada, Aqualia, al votar en contra los representantes municipales de IU y Somos, aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez. Por eso, la subida propuesta no llegó a ser valorada en Pleno por la Corporación municipal, que tiene que dar el visto bueno a este tipo de modificaciones.

"La mayoría pública vetó esa petición", indicó el regidor. La empresa mixta Aguas de Langreo está participada por el Ayuntamiento, con un 51 por ciento, y por Aqualia, con un 49 por ciento. "No se hace petición de incremento de la tarifa del agua porque el consejo de administración considera que no hay razones para pedirlo en tanto en cuanto la empresa no cumpla con sus compromisos", entre los que se incluyen las inversiones fijadas. Éstas fueron suspendidas en 2011 tras un acuerdo del consejo de administración de Aguas de Langreo justificado por "problemas económicos". El ejecutivo municipal calcula que las inversiones pendientes rondan los seis millones de euros.

En el último consejo de administración de la empresa mixta de abastecimiento de agua celebrado "quedaron claras las diferencias entre la parte privada y la pública", destacó el regidor. Una de ellas fue el incremento de las tarifas propuesto por Aqualia que finalmente no salió adelante. Respecto a las inversiones, finalmente se acordó que la gerencia de Aguas de Langreo "presente diferentes propuestas para reanudar las inversiones comprometidas", comentó Sánchez.

La puesta en marcha de estas inversiones formaba parte de un acuerdo aprobado por todos los grupos del Ayuntamiento el pasado mes de julio que estaba centrado en la gestión del agua. Contra ese dictamen municipal presentaron recursos Aqualia y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

En el último pleno del año, el Consistorio acordó dar trámite de audiencia al Ayuntamiento del concejo vecino en el procedimiento iniciado para ejecutar las obras que le permitan captar el agua de la traída del Raigosu, cuyo caudal corresponde en un 80% a Langreo y un 20% a San Martín. Sin embargo, actualmente Langreo no la utiliza por lo que pretende conectar el canal del Raigosu con la potabilizadora de Entralgo y la instalación de caudalímetros para controlar el consumo del municipio vecino.

El resto de las reclamaciones efectuadas por San Martín fueron rechazadas. El ejecutivo municipal justificó esta medida para "dar más seguridad jurídica" y señaló que no retrasará el inicio de las actuaciones. San Martín decidió semanas atrás presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Langreo al no obtener respuesta al requerimiento previo.

Aqualia recurrió también meses atrás ese dictamen municipal dado que éste rechazaba el abono de más de 800.000 euros a la empresa al considerar que no se ha producido el incremento de facturación fijado en el pliego de condiciones para proceder a dicho pago.