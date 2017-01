IU critica el proyecto del PSOE para la mancomunidad, "abocado al fracaso"

"La mancomunidad está llegando a un callejón sin salida. El proyecto tal y como lo aborda el PSOE está abocado al fracaso", aseguró ayer el portavoz de Izquierda Unida (IU) en la mancomunidad y concejal langreano, Jonatan López, que reclama cambios. Una situación que, apuntó, se da como consecuencia de "una estrategia de partido para cerrar filas en torno a los ayuntamientos en que gobierna, perjudicando aquellos en los que no lo hace". Y dentro de estos últimos se encuentra Langreo, indicó López.

El concejal del gobierno langreano denunció que actualmente en el organismo comarcal "no se respetan los acuerdos de financiación" ya que hay ayuntamientos que tienen deudas (Laviana, Sobrescobio y Caso) y "por otra parte se nos exige a los otros, Langreo y San Martín, que aportemos un sobrecoste". El Ayuntamiento langreano consignó en el presupuesto de este año 860.000 euros para la mancomunidad, la aportación acordada. Pero también reclama alrededor de 350.000 euros, que le corresponde por la devolución de un préstamo que se había pedido al Principado y que habían avalado tanto este concejo como San Martín. El presidente del organismo comarcal y alcalde de Caso, Tomás Cueria, solicitó días atrás a Langreo que pospusiese la reclamación de esa deuda.

El portavoz de IU en el ejecutivo municipal destacó que en los últimos años "se aportó de más a la mancomunidad para cubrir las cuotas de los ayuntamientos más pequeños y aceptamos esa parte de solidaridad pero por otro lado, ahora no se les exige que paguen sus atrasos". La deuda de los tres ayuntamientos del alto Nalón es similar a la cuantía que la mancomunidad tiene que devolver a Langreo y San Martín, que suma 465.000 euros.

Considera López que la mancomunidad "tiene que exigir al Principado que cubra los servicios si se encuentra con que ayuntamientos como Sobrescobio y Caso no tienen financiación suficiente y no hacerlo a costa de otros consistorios". Pero, añadió, "es más fácil reclamar a Langreo dinero en vez de exigir a los ayuntamientos que paguen su cuota y al Principado que garantice los servicios". Pero el PSOE no lo aborda, apuntó el portavoz de IU en la mancomunidad, "por no generar problemas internos" como tampoco "se contempla pedir al Principado que se haga cargo de los costes del conservatorio". Defiende asimismo que el organismo "aumente en materias como derechos sociales o participación y en coordinación turística" o incluso la gestión del agua.

"Hay un clima insostenible en la mancomunidad que puede llegar a un gran colapso", advirtió López. También denunció que Cueria no informa de si existen negociaciones con los consistorios que deben cuotas ni del desglose de la deuda.