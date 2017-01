Cara y cruz para el eurosueño musical asturiano

Cara y cruz para los sueños asturianos de representar a España en Eurovisión. Paula Rojo sigue adelante. Fruela resultó eliminado en la votación popular hecha a través de móviles, tabletas e internet. La cantante mierense fue seleccionada de forma interna por Televisión España con Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson y Mirela para pelear por conseguir a principios de febrero un pase directo a la final del festival, el 13 de mayo en Kiev. Sin embargo, el cantante de Sotrondio no superó la última prueba del Eurocasting, retransmitido por internet a partir de las ocho de la tarde, gala en la que fue clara vencedora LeKlein con su canción "Ouch!!". LeKlein consiguió un aplastante 63,29%, Fruela tuvo un 15,03% y Javián un 21,68%.

Fruela, de 29 años, lo hizo muy bien en su actuación, vestido de forma austera con camiseta negra y pantalón del mismo color. Barba de varios días y energía contagiosa. Acompañado por dos bailarines a sus espaldas, cantó Live it up en castellano. La letra de su canción dice: "Soñando viviré" y "Todo va a cambiar". No fueron palabras proféticas, pero Fruela dejó el pabellón asturiano muy alto. Tras su actuación vibrante, una de las presentadoras le recordó que durante los ensayos decía que "se veía muy guapo". "El maquillaje y la buena luz", dijo Fruela con modestia. Y añadió: "¡Nos está viendo ahora todo el mundo en Sotrondio, me han mandado fotos!". El eurofan Adrián Valiente se encargó de defender la canción de Fruela, "superpegadiza, con sonido electrónico". Y destacó la poderosa voz de Fruela. Luego, en la llamada "habitación del pánico" donde los cantantes eran "obsequiados" con los tuits menos amables de los televidentes, Fruela aguantó con aplomo los suyos. "Más tieso que cagando sin pestillo", le espetó una tuitera. "Una comparación fuerte", reconoció él entre sonrisas, y añadió que "ahora estoy más relajado, en el escenario estaba tenso porque nos jugamos mucho, pero lo disfruté mucho". Y sus fans con él.