"Si voy a Kiev, llevaré a mis músicos asturianos"

La cantante mierense Paula Rojo peleará por representar a España en Eurovisión, festival que se disputa en Kiev en mayo. Tras confirmarse anoche su presencia entre los seis aspirantes que se disputarán la plaza nacional en el concurso "Objetivo Eurovisión", que se celebrará en febrero, la artista atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

-Va a pelear por estar en Eurovisión, ¿qué significa para usted?

-Es un honor, porque siempre he seguido el festival desde pequeña. Me haría muchísima ilusión representar a mi país en ese escenario. Y más con una canción mía y con mis músicos asturianos, porque si voy los llevaré a todos conmigo, de Asturias a Europa. Pero yo no voy a competir, voy a mostrarme tal y como soy, a dar lo mejor de mí. Voy a disfrutar.

-Háblenos un poco de "Lo que nunca fue", la canción que presenta.

-Lo que hay detrás de esta canción es una amistad que pudo llegar a ser algo más, pero que por miedo a dar ese paso adelante se quedó en eso, en lo que nunca fue. Es una canción nostálgica, sobre algo que has perdido y no sabías que lo perdías, por miedo, porque decidiste no arriesgar. Pero también hay esperanza, como dice el estribillo: "Espero que me vuelvas a llamar". Habla de superación, de esperanza... Es así como yo veo la vida y es así como quiero vivirla.

-¿Es una vivencia personal?

-Sí, siempre me inspiro en mí, en lo que vivo y en lo que experimento.

-¿Y en lo musical?

-Es country americano mezclado con pop nacional de los ochenta y noventa. Mezclo mis dos géneros favoritos, porque en mi música hay siempre esa raíz del pop nacional y la influencia del country. Creo que es la apuesta más honesta por mi parte.

-La parte negativa es que el otro asturiano en liza, Fruela, se ha quedado fuera...

-Me hubiera encantado coincidir con él, porque además conozco a gente de Sotrondio que lo conoce. Por lo que he visto por internet y en algunas entrevistas que le han hecho me parece un chico majísimo, superhumilde. Me cae muy bien, y espero que podamos coincidir en otra situación.