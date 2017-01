Catorce intoxicados tras un incendio en un inmueble de La Felguera

Catorce personas han resultados afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado en la sexta planta de un inmueble de nueve alturas ubicado en el número 19 de la calle Norte de La Felguera, en Langreo, según informa el el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que, tras recibir el aviso a las 20.29 horas, tuvo que atender a los heridos. Dos de los afectados, la inquilina de la vivienda, una mujer de 85 años de edad, y otra mujer de 82 años de edad, presentaban intoxicación moderada por humo y los otros 12 intoxicación de carácter leve. Dos de ellos fueron dados de alta in situ y el resto fueron trasladados a distintos centros hospitalarios. Se evacuaron 8 personas al Hospital Valle del Nalón y 4 al Hospital Álvarez Buylla de Mieres.



El fuego quemó la cocina de la vivienda. El resto del piso, así como el hueco de la escalera del inmueble, resultaron afectados por el humo. La carga de fuego registrada no fue muy grande pero el humo era muy denso y tóxico. Cuando los bomberos llegaron al lugar dos dotaciones, con los equipos de respiración autónoma, entraron al piso afectado, una de ellas para extinguir con una línea de agua el incendio y la otra para comprobar que en el inmueble no hubiese ninguna persona más ya que su inquilina estaba en el exterior. Los vecinos de las plantas inferiores también estaban ya fuera del edificio.

Tras extinguir las llamas y revisar con la cámara de imágenes térmicas que no quedase ningún punto de calor procedieron a acceder a las viviendas superiores para ir bajando a los inquilinos de las mismas al exterior. Posteriormente fueron realizando mediciones con el explosímetro para comprobar la existencia de concentraciones de monóxido de carbono. Los bomberos ventilaron algunos pisos para que los vecinos pudiesen regresar a sus casas.

En el operativo, el 112 del movilizó tres dotaciones de Bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio, Mieres y Caso y activó también al Jefe de Zona. Paralelamente avisó al SAMU y alertó a la Policía Local y Nacional. Fue precisamente una patrulla de la Policía Nacional, la que a las 20.39 horas, ya desde el lugar, solicita asistencia sanitaria para la inquilina del inmueble. Además señala que los vecinos de las plantas inferiores están fuera.

El SAMU, por su parte, activó a los equipos médicos de las UVIS de Langreo y Mieres, el equipo de Atención Primaria de La Felguera, una ambulancia de soporte vital básico de Laviana y dos de transporte colectivo.

A las 21.10 horas los bomberos dan el incendio por controlado y a las 21.52 horas comunican que el edificio ya ha sido evacuado en su totalidad.