Fallece una mujer de 70 años arrollada por el tren en un paso a nivel en Ciaño

Juana del Carmen C. B., vecina de Ciaño de 70 años, falleció en la tarde de ayer tras ser arrollada por un tren en el paso a nivel próximo al economato de Hunosa, a pocos metros de la estación de Renfe del distrito langreano. La investigación apunta a que el atropello se produjo de forma accidental, por un despiste de la mujer, que caminaba protegida de la lluvia por un paraguas y no se percató de la llegada del convoy, pese a que el tren hizo uso de sus señales sonoras y algunos vecinos que estaban en las inmediaciones trataron de avisarla con sus gritos. Las barreras del paso a nivel estaban bajadas. La mujer era muy conocida en Ciaño, ya que formaba parte de la directiva del hogar del jubilado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la tarde. Según varios testigos, la mujer venía del centro social, seguida a escasa distancia por su marido y otras personas, cuando se dispuso a cruzar el paso a nivel, que tenía las barreras bajadas. Según explicó la Policía, Juana C. B. portaba un paraguas para protegerse de la lluvia que pudo dificultar su visión y no se percató de la llegada del tren, que cubría el trayecto entre El Entrego y Oviedo y en ese momento no circulaba a una velocidad excesiva, al encontrarse cerca de la estación. Los agentes explicaron que, según los testimonios recabados, se hizo uso de las señales sonoras del tren y algunos vecinos que se encontraban en las inmediaciones de un bar próximo trataron de alertar a la mujer, sin éxito, de la llegada del convoy.

El tren de cercanías golpeó a la mujer y la arrastró unos 15 metros. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer ya había fallecido. Hasta la zona se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Langreo. También se acercó al lugar de los hechos un nutrido grupo de vecinos para interesarse por lo ocurrido.

Juana del Carmen C. B. era una persona muy conocida en Ciaño. Residía en la zona de El Campón, próxima a la Casa de la Buelga, y, al igual que su marido, pertenecía a la directiva del centro social del distrito langreano desde hace años. Representantes del movimiento vecinal destacaron ayer la activa participación de la mujer en numerosas iniciativas impulsadas desde el hogar del jubilado.