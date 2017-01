Las lluvias dejan sin servicio de agua a la localidad allerana de Boo

El invierno siempre llega acompañado de cortes de agua en la localidad allerana de Boo. El pueblo vivió ayer una jornada sin servicio en las casas, situación que ha denunciado la Asociación "San Juan": "Hemos buscado, sin éxito, que el Ayuntamiento nos de una solución", destacó Gaspar Vázquez, presidente de la entidad vecinal. Achacan lo ocurrido a las obstrucciones que se forman en la red de abastecimiento cada vez que llueve.

El primer corte de agua de este invierno se produjo en noviembre. Según Vázquez, "estuvimos sin agua en el pueblo un día entero y hubo problemas y cortes intermitentes durante más jornadas". El problema se repitió ayer: "Nos engañaron, porque nos dijeron que el problema duraría unas horas".

Los vecinos amanecieron sin agua y la Asociación "San Juan" llamó al alcalde, David Moreno (PSOE), para informarlo. "Nos devolvió la llamada y nos dijo que era cuestión de poco tiempo, que el agua volvería a las casas antes de las diez de la mañana". Pero no fue así. El presidente de la entidad vecinal intentó también comunicar la incidencia a Aqualia, sin ningún éxito: "Tienen un teléfono, pero nunca conseguimos contactar. No sabemos para qué lo tienen si no lo usan", señaló Vázquez.

La reivindicación por la falta de agua en Boo es ya antigua. Tanto que, hace unos años, se construyó una estación de bombeo para solventar las incidencias con el servicio: "Se hizo esa obra, pero nunca usan esa estación", zanjó Vázquez.