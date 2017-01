El PSOE de Lena reclama una solución para la falta de accesos en La Vega

El grupo municipal del PSOE de Lena reclama "una solución urgente" para los problemas de accesibilidad en La Vega de Villallana. La formación local, que sacó adelante en septiembre una moción que proponía soluciones para la zona, critica que el gobierno local (IU) aún no haya dado un paso al frente para remediar la situación. Actualmente, según los socialistas, un vecino de la zona tiene que salir diariamente de casa en camilla y superar una empinada cuesta para llegar a la ambulancia que lo traslada al hospital para recibir el tratamiento que necesita.

"Exigimos al gobierno local que ejecute una actuación, porque eso fue lo que se acordó en el pleno. La moción no solicitaba únicamente un estudio de la situación", señaló ayer Daniel Sánchez Bayón, portavoz del PSOE de Lena. El problema de accesibilidad en La Vega, detalló el concejal, tiene tres posibles soluciones: "Una de ellas entendemos que es ejecutable inmediatamente y con un mínimo coste, ya que supone limpiar, desbrozar y despejar el camino real que da acceso a la carretera general", afirmó Bayón. "El gobierno local no se ha preocupado, ni siquiera, por este tema que parece haber olvidado", destacó el concejal. El edil criticó que "en los meses de octubre y noviembre no hubo pleno, como si los vecinos de Lena no tuviéramos problemas por resolver".