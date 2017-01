El recorte de fondos a Fucomi es "una vergüenza", afirman los ayuntamientos

"Una vergüenza". Así definen desde los ayuntamientos de Mieres y Langreo la situación que atraviesa la Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi), en grave riesgo de desaparición después de haber conseguido únicamente 56.656 euros para impartir un taller (a pesar de haber solicitado fondos para 22 cursos). Los responsables municipales de ambos municipios -Mieres gobernado por IU y Langreo por una coalición entre IU y Podemos-, consideran que la falta de ayudas a Fucomi supone "un paso más hacia la desmembración de las comarcas mineras".

La entidad, con sede en La Cuadriella (Turón, Mieres) mantiene actividad a través del programa de acompañamiento al empleo "Avante XI". Se trata de un proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), que se desarrollará hasta finales de julio de 2017 y que plantea la orientación laboral para 180 desempleados de las comarcas del Nalón, Caudal y Siero. Otras iniciativas en marcha son talleres de empleo y escuelas taller que mantienen en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres y con temáticas variadas: jardinería, atención a personas dependientes y pintura.

Los esfuerzos de la administración local no son suficientes si Principado o Gobierno central no arriman el hombro: "Son decisiones que parecen no tener en cuenta el alto índice de desempleo que padece el municipio", señaló ayer Juan Ponte, concejal de Empleo en el Ayuntamiento de Mieres. El edil destacó que la falta de actividad en Fucomi "contribuye al declive territorial que estamos padeciendo, ya que la falta de oferta formativa obliga a los jóvenes a salir de la comarca". Una situación similar a la de Fucomi, añadió ayer Ponte, la está viviendo también la Fundación Norte Joven (con una finalidad muy parecida a la de Fucomi y también dedicada a la inserción laboral).

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, no da rodeos para dar su opinión: "Esto es, ni más ni menos, una prueba más de que quieren acabar con las comarcas mineras", destacó. Desde su punto de vista, "es un reflejo de los recortes en fondos para la reestructuración de las comarcas mineras, una consecuencia más de lo que llevamos viviendo durante las últimas décadas y que se agravó durante el gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy". El máximo dirigente local hizo un llamamiento, no obstante, a "la necesidad" de hacer autocrítica: "Puede que la gestión no siempre fuera la más correcta, y en eso se escudan ahora los que quieren terminar con todo en las Cuencas". Considera que Fucomi "es otra herramienta necesaria para la reconversión".