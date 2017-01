Abraham Montes no se presentará a la reelección al frente de Festejos "San Pedro"

FERNANDO GEIJO

La Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera elegirá el próximo 9 de febrero nuevo presidente. Abraham Montes no volverá a presentarse y cerrará una etapa de ocho años como máximo responsable del colectivo. "Hay que dejar paso", aseguró para añadir que "ya llevo dos mandatos".

"No me quería presentar en la segunda ocasión", comentó Abraham Montes. Uno de los puntos del orden del día de la próxima asamblea general ordinaria abordará la elección del presidente. Los socios que deseen presentar su candidatura tienen de plazo hasta el 27 de enero, incluida esa jornada, dirigiéndose a secretaría en horario de once de la mañana a una de la tarde y de seis a ocho de la tarde.

Hasta ahora no se ha presentado ningún aspirante a dirigir la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" pero aún quedan días para hacerlo. Incluso puede dar un paso adelante uno de los integrantes de la actual junta directiva, señaló el presidente. Montes afirma al hacer balance de estos ocho años al frente de la entidad felguerina que ha sido un periodo "intenso" en una "etapa muy complicada, con la crisis económica". "Me tocó la época más difícil", señaló Abraham Montes, que considera que ahora "ya se empieza a salir del túnel".

A pesar del contexto nacional, la sociedad de festejos "está al día y lo tiene todo pagado". Por eso, el presidente de la entidad felguerina le augura "un buen futuro". La asamblea general ordinaria del próximo 9 de febrero será la última a la que asista como máximo responsable de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro".

Abraham Montes anima a los socios a que acudan a la reunión y a "que participen". En ella se presentará un informe sobre las cuentas de la sociedad de festejos para proceder, a continuación, a su aprobación. También se explicará a los socios las propuestas de distinciones realizadas por la junta directiva. La elección del presidente es el penúltimo punto del orden del día antes de que se aborde el apartado de ruegos y preguntas.

La siguiente actividad que tiene que planificar el colectivo es la jornada de la sidra, prevista para el mes de abril. De la programación de este evento se encargará ya la nueva junta directiva que salga de la próxima asamblea de socios.

Será la XXI edición de la iniciativa que el pasado año reunió a catorce "llagares" y numerosas personas para degustar la sidra en el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera.