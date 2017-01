Laviana renuncia a construir un nuevo aparcamiento al no disponer de la autorización del propietario del terreno

El Ayuntamiento de Laviana no construirá el aparcamiento proyectado en la entrada de la capital del concejo. Para ejecutar esta obra, el Consistorio necesitaba la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya que es la propietaria de los terrenos.

"La contestación de Confederación ha llegado y es negativa a esta obra, planteando la exigencia de que el Ayuntamiento compre los terrenos", aseguró el ejecutivo municipal. El proyecto de aparcamiento queda paralizado "y ahora está por ver que usos le da a ese terreno la propia Confederación Hidrográfica que, como propietaria del mismo, es responsable también de su mantenimiento", añadió el equipo de gobierno local.

El estacionamiento proyectado tendría más de 100 plazas y estaría ubicado en las cercanías del tanatorio. El ejecutivo municipal informó hoy, en la comisión de obras municipales, al resto de grupos políticos de la respuesta de Confederación Hidrográfica. El dictamen de paralización de la obra ha sido aprobado por unanimidad por todos los grupos municipales. También se deja constancia en dicho acuerdo que, al ser un terreno de Confederación, a ella le corresponde decidir los usos y el mantenimiento del mismo, destacaron fuentes municipales.

El gobierno local ha criticado la actitud de Somos en este asunto. "Nos sorprende la actitud de Somos. Votaron a favor del plan de inversiones y, por tanto, han tenido a su disposición antes del Pleno el expediente. Además hubo conversaciones de representantes del Gobierno Local de Laviana con concejales de Somos dónde se les explicó la obra con planos y todo tipo de datos", afirmó. El ejecutivo que lidera Adrián Barbón señaló que esta formación "en ningún momento hizo un reproche a la misma y, repetimos, votaron a favor. Y ahora nos encontramos con que quieren iniciar una recogida de firmas contra la obra que ellos mismos votaron a favor, ante la protesta contra el aparcamiento de algunos vecinos". Califica de "lamentable" lo que considera una "falta de coherencia" ya que "si uno apoya una obra, no puede luego, porque surjan algunas críticas, negar sus propios actos. Por suerte, la ciudadanía que no es tonta sabrá poner las cosas en su sitio y valora la incoherencia de quién vota uno y luego dice lo contrario, como este caso Somos".