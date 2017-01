Multan con 3.000 euros a un lenense cuyo perro mordió a otro al no ir "bien sujeto"

Le puede salir caro que a su perro le guste armar camorra. Una sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, reclama a los responsables del perro labrador "Bimbo" el pago de 3.000 euros (por los gastos del tratamiento y en concepto de daño moral) a la propietaria de "Lucas", un can al que atacó en Pola de Lena y al que dejó herido y con secuelas. El fallo, además de a su dueño -que es el abogado Daniel Sánchez Bayón, portavoz del PSOE de Lena-, también responsabiliza a la persona que llevaba ese día de paseo a "Bimbo". Aunque iba con correa, señala el magistrado, "no iba bien sujeto". Además, tiene en cuenta la envergadura de los canes: "Existe una gran diferencia de tamaño y peso entre 'Bimbo' y 'Lucas', siendo notablemente mayores los del primero". "Lucas" es un cruce de terrier con ratonero.

Los hechos tuvieron lugar hace algo más de tres años, el 8 de enero de 2014. La obtención de la sentencia final se ha ido alargando porque ambas partes recurrieron el fallo emitido en primera instancia. La letrada de la demandante es Natalia Graña, de Abogados Graña Barreiro: "Nosotros recurrimos porque el juez en primera instancia redujo nuestra reclamación en un 25 por ciento (la que estaba destinada al pago de intervenciones y atención clínica de 'Lucas'), al considerar que la persona que llevaba de paseo a 'Lucas' también era responsable. La otra parte recurrió por todo, negando la agresión como siempre hicieron", señaló la abogada. En primera instancia, el juez también rebajó el pago por daños morales desde los 1.500 a los 500 euros. La demandante no alegó este punto.

El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Asturias señala que es un "hecho probado" que, el 8 de enero de 2014, se produjo "un acercamiento" entre los perros. Pero, ante el juez, los implicados dieron dos versiones. La dueña de "Lucas" afirmó que el perro "fue llevado a urgencias por presentar parálisis de miembros posteriores". Lesión producida, según la versión que mantuvo también ante la Guardia Civil y los veterinarios que examinaron y trataron a "Lucas", tras un ataque de "Bimbo": "Lo zarandeó por el cuello y, desde entonces, sufre parálisis en el tercio posterior". Los demandados, mientras tanto, defendieron que los perros sólo se habían olisqueado.

El fallo de la Audiencia Provincial da por buena la versión de la demandante. Así, el magistrado defiende que "la aplicación de los criterios de causalidad topográfica, cronológica, de intensidad y exclusión de otros factores que pudieran incidir en el resultado final, son concluyentes en este sentido". "La demandante sostuvo que las lesiones habían sido causadas al abalanzarse 'Bimbo' sobre su perro, sin que existiera ninguna razón para ello de no ser cierto, pues los litigantes no sólo no estaban enemistados sino que mantenían cierta relación de amistad, en especial los hijos de unos y otros", añade el texto. Además, el magistrado descarta por completo que las lesiones pudieran haberse producido en un momento intermedio desde el encuentro entre los perros y la llegada a la clínica de la demandante con "Lucas".

No es relevante, según consta en la sentencia, quién propició el acercamiento entre los canes. "No existe ninguna prueba de que fuera (la persona que llevaba a "Lucas" de paseo) quien se paró a hablar con (la persona que llevaba a "Bimbo")", destaca el fallo. Además, "los daños se originan por no tener bien sujeto al perro (en referencia al can de mayor tamaño). Lo que sí fue determinante para la sentencia es el informe veterinario de "Lucas": antes de esa pelea con "Bimbo", el perro tenía una salud de hierro.