Somos afea al PSOE de Laviana que no escuchase a los vecinos por el aparcamiento

Somos critica al gobierno lavianés (del PSOE) por "no contar en ningún momento con la opinión de los vecinos" que viven en la zona próxima a los terrenos en los que pretendía construir un aparcamiento de más de 100 plazas. Esos residentes eran "contrarios" a la obra, como se puso de manifiesto en la reunión a la que fue invitada la formación, asegura.

El proyecto estaba previsto para la entrada de Pola de Laviana, cerca del tanatorio. El Ayuntamiento ha renunciado a esta actuación al no disponer de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es la propietaria de los terrenos. Somos indica, en respuesta a las declaraciones realizadas por el ejecutivo municipal, que votó a favor del plan de inversiones con cargo al remanente, que incluía 39 obras. Pero esto, añade, "no implica dar un cheque en blanco" al ejecutivo municipal, por lo que cuando surjan dudas o reclamaciones sobre algún proyecto "Somos es independiente para modificar su postura y eso no implica falta de coherencia sino todo lo contrario". La formación, que afirma que la recogida de firmas fue iniciada por los vecinos, denuncia que el gobierno local no les ha facilitado el expediente solicitado sin cumplir "el plazo de cinco días para contestar".